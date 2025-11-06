Nancy Brilli accende Ballando con le Stelle: “Li ho zittiti!” e ora chiam...

L’edizione in corso di Ballando con le Stelle non smette di regalare colpi di scena, tra scintille in pista, frecciatine in diretta e voci di corridoio che animano il dietro le quinte. Protagonista indiscussa di questi giorni è Nancy Brilli, che non ha esitato a mostrare carattere e ironia sia davanti alle telecamere che nei programmi collegati.

Tra confronti accesi con i giudici, sospetti sui voti online e presunte rivalità con altre “primedonne” del sabato sera, la sua presenza è diventata uno degli elementi più discussi di questa stagione.

Nancy Brilli, la frecciatina che sorprende i giudici di Ballando

Durante una lunga conversazione con Milly Carlucci all’interno di Ballando Segreto, Nancy Brilli ha mostrato un lato inedito del suo carattere, affrontando con decisione la giuria del programma. La conduttrice di Rai 1, colpita dal suo atteggiamento, ha sottolineato: “Sei stata molto assertiva nei confronti dei giurati che sono rimasti sconvolti… Li hai davvero spiazzati“. La replica dell’attrice non si è fatta attendere: “Li ho zittiti“, ha detto con ironia.

Da quel momento, il confronto si è trasformato in un vivace scambio di battute. Brilli ha infatti lanciato una chiara stoccata alla giuria:

“La cosa che mi fa ridere è che vogliono comunque avere sempre l’ultima parola… Eh vabbè, sono viziati… Sono ragazzi viziati“.

“Si è rivolta ad un avvocato”: Ballando con le Stelle, Nancy Brilli è furiosa

Mentre in superficie il clima nel cast di Ballando con le Stelle appare sereno, dietro le quinte il fermento non manca. Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia nella rubrica Chicchi di Gossip, Nancy Brilli non sarebbe del tutto soddisfatta della visibilità ottenuta nel programma. L’attrice, infatti, avrebbe incaricato alcuni collaboratori di verificare il minutaggio a lei dedicato in confronto a quello di Barbara d’Urso.

Ma non è tutto. Attorno alla Brilli si sarebbe sollevato un vero polverone: alcune indiscrezioni parlano di voti online a suo favore provenienti da profili sospetti. Di fronte a queste voci, l’attrice avrebbe deciso di tutelarsi legalmente, affidandosi a un avvocato per chiedere che le sue esibizioni vengano gestite “in modo onesto, corretto, pulito e soprattutto con il minutaggio giusto”.