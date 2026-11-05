Torino, scontri contro sgombero Askatasuna: 16 le misure cautelari

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Sarebbero 16, a quanto si apprende, le misure cautelari in corso di esecuzione per gli scontri avvenuti lo scorso 31 gennaio durante la manifestazione nazionale promossa per protestare contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Tra le misure figurerebbero custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari, divieti di dimora nel capoluogo piemontese e obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

L’operazione è condotta dalla polizia di Torino coordinata dalla procura.

Nel pomeriggio del 31 gennaio, nel corso della manifestazione, una parte del corteo si era staccata, dirigendosi verso corso Regina Margherita con l’obiettivo di raggiungere la sede dell’ex centro sociale. A poca distanza dalla struttura erano esplosi gli scontri: i manifestanti, molti dei quali a volto coperto, avevano iniziato un fitto lancio di oggetti, pietre e bombe carta, contro le forze dell’ordine che avevano risposto con idranti e lacrimogeni per disperdere i manifestanti.

Durante i disordini erano stati anche dati alle fiamme cassonetti della spazzatura utilizzati come barricate e un mezzo delle forze dell’ordine mentre un poliziotto era stato accerchiato e colpito da un gruppo di persone con il volto coperto.

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