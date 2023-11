Il nuovo progetto discografico di Piero, Ignazio e Gianluca contiene quattro classici: “Happy Xmas (Was Is Over)”, “Amazing Grace”, “O Tannenbaum”, “Feliz Navidad”

Dopo il successo del tour in Europa e Sud America, passando per le date milanesi al Teatro Arcimboldi, Il Volo augura a tutti i fan un buon Natale con il nuovo EP 4 XMAS.

L’EP 4 XMAS

L’EP contiene quattro brani, già disponibili su tutte le piattaforme digitali via Epic Records / Sony Music Italy, con cui il trio regala ai fan di tutto il mondo una versione speciale di Happy Xmas (Was Is Over), Amazing Grace, O Tannenbaum, Feliz Navidad. Quattro classici intramontabili che ci accompagnano nell’attesa delle prossime festività natalizie con uno spirito magico e sognante, facendoci immergere in un’atmosfera calda e accogliente.

4 XMAS è un progetto dal sapore internazionale che anticipa un anno importante per Il Volo, che nel 2024 festeggerà quindici anni di carriera in cui Piero, Ignazio e Gianluca hanno conquistato il pubblico e i palchi più prestigiosi di tutto il mondo.

Il Volo sarà in Giappone con quattro date nel 2024 tra aprile e maggio e in Cina con un calendario che verrà annunciato a breve.

La carriera del Volo

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble esordiscono nel 2009 come singoli partecipanti al Talent show di RAI 1 “Ti lascio una canzone”, dove vengono notati da Michele Torpedine, il manager che ha costruito le carriere di Andrea Bocelli, Zucchero, Giorgia e Biagio Antonacci. In pochissimo tempo sono i primi artisti italiani a sottoscrivere un contratto con la Geffen Records.

Il loro debutto discografico omonimo, Il Volo (2010), ottiene la certificazione platino e entra nella Top 10 della classifica Billboard 200. Partecipano alle maggiori trasmissioni televisive europee e americane, tra le quali Tonight Show, American Idol, Good Morning America, Today Show, Watten Das in Germania, MDA Labor DAY Telethon di Jerry Lewis e sono presenti con l’Unicef alla mostra del Cinema di Venezia per i bambini del Corno d’Africa.

Nel 2013 si apre la prevendita dei biglietti per il loro primo concerto al Radio City Music Hall di New York dove in sole 8 ore vengono venduti 1600 biglietti (il concerto registrerà il sold out in pochi giorni) e che dà inizio alla tournee tra Stati Uniti, Canada, Centro e Sud America, con 50 concerti tutti sold out.

Nel 2014, ricevono il Premio come Miglior artista dell’anno duo/gruppo interprete di album latino in occasione dei Latin Billboard Awards a Miami.

Il 2015 li vede protagonisti assoluti della scena musicale. Il Volo vince il Festival di Sanremo 2015 con il brano Grande Amore. Il Volo rappresenta l’Italia all’Eurovision Song Contest 2015 e il pubblico televisivo europeo lo premia facendogli raggiungere il #1 nel televoto e continua a sostenerlo anche nelle classifiche di vendita.

Il 2019 è l’anno del decennale artistico de Il Volo. I festeggiamenti cominciano al 69° Festival di Sanremo, dove il trio arriva sul podio con il brano Musica Che Resta. Il 22 febbraio esce l’album Musica e comincia il tour tra Europa, Giappone e America. L’8 novembre 2019 esce in tutto il mondo 10 Years.

Il trio presenta in anteprima all’Eurovision Song Contest 2022 il nuovo brano You Are My Everything (Grande Amore), rifacimento rock sinfonico a opera del Maestro Enrico Melozzi della hit Grande Amore.

Dopo gli spostamenti dei concerti a causa della pandemia, dalla primavera 2022 è partito il tour mondiale che in pochi mesi li ha visti esibirsi in ben 4 continenti – nelle più prestigiose location italiane, dall’Arena di Verona al Teatro Antico di Taormina, nelle principali città in Europa e in Giappone, in Australia e in oltre venti tappe in America (tra cui il sold out al Radio City Music Hall).