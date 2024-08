Oasis, la reunion è realtà: le date dei concerti

Una notizia che i fan di tutto il mondo aspettavano da oltre 10 anni: la reunion degli Oasis è realtà. Liam e Noel Gallagher hanno annunciato che torneranno ad esibirsi insieme: 14 date in cinque città.

Gli Oasis si sono sciolti ufficialmente nel 2009, quando gli attriti tra i fratelli Liam e Noel Gallagher si sono fatti insormontabili. A distanza di 15 anni da quel momento, i due hanno annunciato che la reunion “s’ha da fare”. Nel corso dell’estate 2025, il duo si esibirà in 14 concerti, che di certo registreranno il tutto esaurito.

Oasis: 14 concerti in 5 città

La reunion degli Oasis, annunciata martedì 27 agosto alle 9:00, prevede al momento 14 date in cinque città diverse. Le tappe, che di certo richiameranno fan da ogni angolo del globo, sono:

Cardiff – Principality Stadium – 4 e 5 luglio

Manchester – Heaton Park – 11, 12, 19, 20 luglio

Londra – Wembley Stadium – 25, 26 luglio e 2, 3 agosto

Edimburgo – Scottish Gas Murrayfield Stadium – 8, 9 agosto

Dublino – Croke Park – 16, 17 agosto.

Reunion Oasis: come acquistare i biglietti

Tra il 4 luglio e il 17 agosto, gli Oasis si esibiranno in 14 concerti. I biglietti si potranno acquistare sul sito della band a partire da sabato 31 agosto alle ore 10:00 (ora italiana). I fratelli Liam e Noel Gallagher, rispettivamente cantante e chitarrista, non hanno fatto alcun accenno ai loro problemi, per cui immaginiamo che siano superati, o almeno accantonati.