Manuela Arcuri è stata nei primi anni 2000 una delle attrici italiane di maggior successo protagonista di fiction, in particolare Carabinieri che l’ha lanciata e di film, nonché di un calendario osè che è ancora vivido nella mente di tantissimi uomini italiani. Ebbene nonostante non sia da diverso tempo sulle scene ha trovato ancora il modo di essere al centro dell’attenzione e stavolta sembrerebbe per un motivo d’amore.

Le parole di stima per il nobile italiano

Manuela Arcuri ha voluto parlare di come sia avvenuta la conoscenza con il principe, tutto sembrerebbe essere nato per motivi lavorativi, l’attrice ha infatti portato sè stessa e le sue grazie nel filmato di presentazione del palazzo dove vive l’uomo che sembra averle rapito il cuore.

Poi l’incontro dal vivo ed un rapporto lavorativo che ha ormai scollinato i tre anni, ma a quanto sembra la situazione è andata ben oltre la professione tanto che è stata paventata un’ipotesi tanto curiosa quanto suggestiva che avrebbe addirittura una data di compimento quasi certa.

Il matrimonio con il Principe Pallavicino, secondo rumors per dicembre

Negli ultimi tempi il rapporto tra Arcuri e Pallavicino si è intensificato molto, sia per gli impegni della fondazione del Principe, di cui lei è madrina, sia per interessi personali che legherebbero i due. Infatti non ha fatto mistero della frequentazione, sfoggiando un selfie sull’aereo privato del principe mentre andavano a Parigi.

Stando agli esperti di gossip, come riporta il sito specializzato Biccy.it tramite rotocalchi nostrani tra la bella 49enne e l’82enne ci sarebbe una storia d’amore che andrebbe avanti addirittura da molti mesi e l’affetto è talmente intenso che starebbero pensando addirittura di fare il grande passo.

Proprio questa idea ha scatenato i commenti di altri VIP nei programmi tv che vedono lui come troppo vecchio per lei ma come dice il detto l’amore non ha età. La data della possibile unione all’altare sarebbe prevista per dicembre. I diretti interessati non hanno rilasciato alcun commento, di conseguenza non resta che affidarsi a queste suggestioni in attesa che il futuro dia la sua risposta definitiva.