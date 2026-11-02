Aghi e viti nei dolci di Halloween: allarme in Germania e Austria

Aghi e viti nei dolci di Halloween: allarme in Germania e Austria

Una serie di dolci di Halloween contenenti aghi e viti ha provocato lesioni a bambini in Germania e ha scatenato un’indagine nazionale.

La notte di Halloween, tradizionalmente dedicata al celebre “dolcetto o scherzetto”, ha assunto una tonalità inquietante in gran parte della Germania, dove numerosi piccoli dolci sono stati trovati contenenti oggetti appuntiti.

Le segnalazioni, pervenute durante il weekend del 31 ottobre e del 1° novembre, hanno coinvolto regioni dall’Assia alla Baviera, con casi analoghi anche in Austria, facendo scattare un’immediata operazione investigativa da parte delle autorità competenti.

Aghi, viti e spuntoni scoperti in dolci di diverse regioni tedesche

In Filderstadt, vicino a Stoccarda, due famiglie hanno scoperto più aghi all’interno di wafer al latte e nocciola, invisibili dall’esterno della confezione. A Landshut, in Baviera, le indagini hanno rilevato viti inserite in caramelle gommose e barrette di cioccolato. A Hannover (Bassa Sassonia) una bambina ha trovato tre spuntoni da cucito in tre dolci confezionati singolarmente: una barretta di cioccolato e due caramelle masticabili.

Anche a Norimberga sono stati segnalati casi simili, sebbene i bambini coinvolti non abbiano riportato lesioni. L’Austria ha registrato una denuncia da Linz, dove un padre ha trovato diversi chiodi lunghi circa un centimetro all’interno di barrette di cioccolato raccolte nel quartiere di Oed.

Bambina ferita e altri casi senza lesioni

Il caso più grave è avvenuto nel circondario di Rotenburg, in Bassa Sassonia, dove una bambina di nove anni ha subito una ferita alla lingua dopo aver morso una barretta di cioccolato contenente uno spillo di cinque centimetri.

L’incidente ha richiesto il trasferimento dell’infante in ospedale per le cure. In Essen, un padre ha notato dei fori sospetti nella confezione di una caramella e, grazie a questa attenzione, è riuscito a prevenire un possibile morso di un oggetto metallico al proprio figlio tredicenne. In altre segnalazioni, i piccoli hanno scoperto le “trappole” prima di ingerirle, evitando conseguenze più serie.

Indagini della polizia e avvertimenti alle famiglie

Le autorità tedesche hanno aperto un’inchiesta per tentata lesione personale, sospettando una manomissione intenzionale dei dolci distribuiti durante la serata di Halloween. Finora non è stato identificato alcun responsabile, e le indagini stanno cercando di ricostruire la provenienza delle confezioni, un compito reso difficile dal carattere itinerante del “dolcetto o scherzetto”. La polizia ha diffuso un’allerta nazionale, invitando i genitori a controllare accuratamente ogni singolo dolce, anche se l’involucro sembra integro.

Come controllare i dolci raccolti

Gli esperti consigliano di osservare attentamente la presenza di piccoli fori, involucri deformati o odori insoliti. In caso di dubbio, è fondamentale non consumare il prodotto, conservarlo con la confezione originale e contattare immediatamente le forze dell’ordine. L’estrazione dell’oggetto metallico è sconsigliata, poiché potrebbe compromettere le prove utili alle indagini.