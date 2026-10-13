Papa Leone XIV si prepara a sottoporsi a un intervento al Policlinico Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo polmonare. In vista del ricovero, è stato predisposto un piano di sicurezza straordinario che coinvolge le forze dell’ordine, la Gendarmeria Vaticana e il personale sanitario. Oltre alla sorveglianza degli accessi e al controllo degli spazi esterni, particolare attenzione sarà riservata alla protezione dei dati clinici del Pontefice.

Intanto, dagli Stati Uniti, il fratello maggiore Louis ha rivolto un appello ai fedeli, invitandoli a pregare affinché l’operazione abbia un esito positivo.

Papa Leone XIV al Gemelli, sicurezza rafforzata: controlli su ingressi, droni e dati sanitari

Un piano di sicurezza articolato, pensato per proteggere Papa Leone XIV durante il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, senza compromettere le normali attività dell’ospedale e l’assistenza ai pazienti.

In vista dell’intervento per rimuovere un nodulo polmonare, individuato durante alcuni controlli medici di routine, le misure predisposte coinvolgono sia gli ambienti interni della struttura sia il perimetro esterno. Particolare attenzione è riservata alle aree interne, ai reparti, ai corridoi, ai magazzini, agli ingressi principali e secondari e ai laboratori di analisi cliniche.

L’obiettivo è garantire la massima riservatezza al Pontefice, tutelando contemporaneamente il personale sanitario, i degenti e tutte le persone che devono accedere all’ospedale per visite, esami o ricoveri.

La gestione degli accessi all’area riservata al Papa sarà affidata alla Gendarmeria Vaticana, in coordinamento con l’Ispettorato di pubblica sicurezza presso il Vaticano e con il servizio di vigilanza del Gemelli. L’ingresso nella zona destinata al Pontefice sarà consentito esclusivamente alle persone autorizzate, mentre alla Polizia di Stato spetterà soprattutto il controllo della sicurezza esterna, con agenti dislocati nei diversi punti di accesso e personale in divisa e in borghese per monitorare l’arrivo di fedeli, curiosi e giornalisti. Le verifiche proseguiranno per tutta la durata della degenza, fino alle dimissioni. Tra le misure previste figurano anche restrizioni allo spazio aereo sopra la struttura, controlli con elicotteri e droni e sistemi anti-drone per impedire riprese non autorizzate dall’alto. Sarà inoltre rafforzata la protezione delle reti informatiche dell’ospedale, considerate un possibile bersaglio di attacchi informatici e tentativi di sottrarre informazioni riservate.

Cartelle cliniche protette e l’appello del fratello Louis: “Sono sicuro che le preghiere aiutano”

Un capitolo particolarmente delicato riguarda la tutela dei dati sanitari di Papa Leone XIV. Referti, analisi del sangue, campioni biologici e altri documenti clinici potrebbero essere gestiti attraverso codici alfanumerici o pseudonimi, così da limitare l’identificazione immediata del paziente e ridurre il rischio di divulgazioni non autorizzate. La protezione delle informazioni mediche assume un’importanza ancora maggiore in un contesto in cui gli attacchi informatici possono diventare strumenti di pressione e spionaggio. Le procedure dovranno quindi impedire accessi impropri alle cartelle cliniche e alle infrastrutture digitali, mantenendo riservato ogni aggiornamento sulle condizioni del Santo Padre.

Nel frattempo, dagli Stati Uniti è arrivato il messaggio di Louis Prevost, fratello maggiore del Pontefice, 74 anni, veterano della Marina americana e residente in Florida. Anche lui sta affrontando un percorso di cure per un tumore, ma ha voluto rivolgere un pensiero al fratello minore in vista dell’operazione. «Non c’è molto altro che posso dire a parte il fatto di includerlo nelle vostre preghiere perché questa operazione vada bene e non ci siano ulteriori complicazioni», ha dichiarato al Corriere della Sera in un messaggio telefonico. Louis ha espresso fiducia nella ripresa del Papa, aggiungendo: «Sono sicuro che si riprenderà completamente e che continuerà nella sua missione di guidare la Chiesa cattolica». E sulla vicinanza spirituale dei fedeli ha concluso: «Sono sicuro che le preghiere aiutano».