Lele Mora ha raccontato di aver trascorso una serata indimenticabile con Lady Gaga. L’agente dei Vip sostiene che dopo quella pazza giornata tra lui e Germanotta è nata una bellissima amicizia.

Lele Mora racconta l’assurda serata con Lady Gaga

Ospite del podcast Mondo Cash, Lele Mora ha parlato della grande amicizia che lo lega a Lady Gaga. A suo dire, si sono conosciuti quando Germanotta era in Italia per girare il film su Gucci. La star lo ha contattato perché si era innamorata di una borsa di Hermès ma non riusciva ad averla. Dopo una giornata un po’ assurda, l’agente dei Vip è riuscito a realizzare il sogno dell’artista.

Il racconto assurdo di Lele Mora

Lele Mora ha raccontato:

“Se tu vuoi comprare una borsa di Hermès, anche se hai i soldi non te la danno. Un giorno arriva a trovarmi Lady Gaga, perché era qui in Italia a girare il film su Gucci. Una nostra amica in comune mi chiama e mi dice ‘Guarda, lei vorrebbe una borsa di Hermès, ma non riesce ad averla’. Così Gaga mi dice ‘Sì, voglio quella borsa di Hermès, riesci a procurarmela?’. Io le ho risposto ‘Ci provo, ma non è detto che me la danno, comunque ci proviamo’”.

A questo punto, l’agente dei Vip ha chiamato Stephanie di Monaco e ha chiesto aiuto a lei, riuscendo a realizzare il sogno di Lady Gaga. Ovviamente, la borsa l’ha pagata Lele.

Lady Gaga gli è costata 330 mila euro

Mora ha raccontato che lui e Lady Gaga sono subito partiti per Montecarlo. Sono andati a mangiare dal principe Ranieri e, infine, tutti insieme si sono recati nel negozio di Hermès. Lele ha concluso:

“Tirano fuori l’oggetto e dicono ‘ma qui chi paga?’. E io subito ho detto ‘pago io, che problema c’è, per me garantisce il principe?. Vogliono un bonifico istantaneo e abbiamo portato via la borsa. Però così mi sono guadagnato un’amica. Qualsiasi cosa che le chiedo, la chiamo e lei viene senza chiedere soldi. Quanto ho pagato la borsa? 330.000 euro“.