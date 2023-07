Lady Gaga non dovrà pagare la ricompensa alla donna che trovò i suoi cani: i motivi

Lady Gaga è stata accusata di inadempimento verso la donna che, nel 2021, le fece riavere i suoi cani dopo il controverso caso di rapimento. A quanto pare la cantante non è tenuta a versare alcuna ricompensa perché la donna avrebbe fatto parte della banda di rapitori.

Lady Gaga: la ricompensa

Nel 2021 generò clamore in tutto il mondo il caso dei bulldog di Lady Gaga rapiti da alcuni malviventi mentre si trovavano con un dog sitter (che, tra l’altro, venne ferito gravemente). Pochi giorni dopo il rapimento una donna avrebbe fatto restituire alla popstar i cani e a seguire Lady Gaga sarebbe stata accusata di inadempimento perché non le avrebbe versato alcuna ricompensa. Stando a quanto emerso nelle ultime ore, la cantante non sarebbe stata tenuta a farlo perché la donna in questione sarebbe stata una dei complici dei malviventi.

Al momento Lady Gaga non si è espressa sulla questione ma, all’epoca della vicenda, ringraziò pubblicamente le forze dell’ordine per averle restituito i suoi cani e si assunse il carico economico delle spese mediche dovute affrontare dal suo dogsitter (che rischiò la vita per cercare di non far portare via i cani dai malviventi). La cantante tornerà a parlare della questione?