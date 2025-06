Un dolore profondo ha colpito Soleil Sorge: nella giornata di oggi, 15 giugno, l’influencer e showgirl ha annunciato la scomparsa della madre, Wendy Kay. La donna si è spenta dopo una lunga battaglia contro la malattia, lasciando un vuoto incolmabile nella vita della figlia, che le ha dedicato parole cariche d’amore e commozione.

Addio alla madre di Soleil Sorge: la lunga lotta con la malattia

Soleil Sorge ha comunicato, attraverso i suoi canali social, la scomparsa della madre Wendy, avvenuta oggi, 15 giugno, dopo una lunga e dolorosa battaglia contro il tumore. Si tratta di un lutto profondo per l’influencer, che ha scelto di condividere il proprio dolore con il pubblico che da tempo la segue.

Nel 2023, erano state ospiti insieme del programma Verissimo, dove avevano raccontato apertamente il difficile percorso di Wendy con la malattia. La prima diagnosi di tumore al seno risaliva al 2007, con una recidiva nel 2012 e una nuova, più aggressiva manifestazione nel 2022.

In quell’occasione, Wendy aveva spiegato che, a differenza delle volte precedenti, il tumore si era esteso alle ossa del bacino, rendendo la situazione più complessa. Nonostante la gravità della diagnosi, classificata come quarto stadio, le cure e le tecnologie più avanzate avevano consentito una stabilizzazione della malattia, offrendo un barlume di speranza.

Addio alla madre di Soleil Sorge, il dolore sui social: “Lasci un grande vuoto”

“Con grande dolore nel cuore, vi comunico che la mia amata mamma, l’anima che ha illuminato la mia vita con un amore infinito e una forza inarrivabile, è tornata nell’eternità. In questo momento di profonda tristezza e riflessione, ho bisogno di tempo per raccogliere i pezzi di questo grande vuoto che lascia, per onorare il legame che abbiamo condiviso”.

Soleil Sorge ha chiesto con delicatezza che venga rispettato il suo silenzio in questo momento così doloroso, spiegando di aver bisogno di spazio per affrontare il lutto e iniziare un percorso di guarigione. Ha fatto sapere che, pur non trovando le parole, il suo cuore continua a battere per la madre e per il legame che le univa.