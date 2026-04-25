Tajani alle Fosse Ardeatine: il 25 Aprile festa di tutti gli italiani

Roma, 25 apr. (askanews) – Il ministro degli Esteri e vice-premier Antonio Tajani si è recato alle Fosse Ardeatine, su delega del Governo, per le celebrazioni del 25 Aprile. “Di fronte all’orrore della guerra e all’occupazione nazifascista molti seppero accantonare le differenze tra loro e unirsi per riscattare l’onore della Patria in nome della libertà.

Donne e uomini, soprattutto giovani che diedero la vita per la Libertà. Ecco perché il 25 Aprile è la festa di tutti gli italiani, nessuno escluso”, si legge sul profilo X del ministro.