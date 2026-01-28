Ultimo e Jacqueline stanno ancora insieme? La verità sulla relazione e l’a...

Ultimo e Jacqueline stanno ancora insieme? La verità sulla relazione e l’a...

Stanno ancora insieme? Jacqueline e Ultimo rispondono ai gossip con un chiaro messaggio sui social.

Negli ultimi mesi il mondo del gossip ha acceso i riflettori sulla relazione tra Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo, tra indiscrezioni, presunti tradimenti e voci di crisi mai confermate. Un racconto costruito soprattutto sui rumors, che ha trovato però una risposta chiara e diretta proprio attraverso i social, ribaltando la narrazione delle ultime settimane.

Le indiscrezioni sulla relazione tra Ultimo e Jacqueline

Per settimane il rapporto tra Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo è stato al centro di un vortice di voci insistenti, tra silenzi social interpretati come segnali di rottura e ricostruzioni spesso azzardate. A far crescere ulteriormente l’attenzione mediatica era stato un gossip che parlava di una presunta infedeltà dell’influencer con Matteo Paolillo, attore noto per Mare Fuori, indiscrezione rilanciata da Gabriele Parpiglia.

In un contesto così rumoroso, ogni gesto pubblico della coppia è stato letto come una possibile conferma della crisi. Eppure, proprio quando il racconto sembrava ormai cristallizzato, un contenuto social ha cambiato improvvisamente prospettiva, mettendo in discussione settimane di ipotesi e versioni non ufficiali.

Ultimo e Jacqueline stanno ancora insieme? L’annuncio ufficiale

Jacqueline Luna Di Giacomo ha scelto Instagram per celebrare il trentesimo compleanno del compagno, condividendo una foto intima e sorridente scattata prima della nascita del loro primo figlio, Enea. A colpire è stata soprattutto la didascalia, letta da molti come una replica diretta ai gossip: “Lontano dai rumori e vicino alle risate. Happy 30 daddy”.

Un messaggio che ha trasmesso serenità e complicità, smentendo implicitamente le voci di allontanamento. Nelle stesse ore, anche Ultimo ha affidato ai social una riflessione personale, ripercorrendo dieci anni di carriera e di vita, dall’esordio fino ai grandi traguardi artistici e familiari. “Mi sono un attimo isolato dalla festa che sto facendo tra amici e famiglia”, ha scritto, prima di guardare al futuro con parole cariche di significato: “Eccomi qui ora a credere che ci aspettino dai 30 ai 40 anni altri dieci anni pieni ma insieme”.

Letti insieme, i due post restituiscono l’immagine di una coppia che sceglie di non rispondere ai rumors con proclami, ma con gesti e parole autentiche, lasciando che siano i fatti a parlare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jacqueline Luna (@givemetartare)