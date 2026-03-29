David Riondino è morto: l'attore e cantautore aveva 73 anni

David Riondino è morto: l'attore e cantautore aveva 73 anni

Il mondo dello spettacolo e della musica perde un importante artista. Sono ore di lutto per la scomparsa di David Riondino, attore e cantautore nato nel 1952 a Firenze ma residente da tempo a Roma. E proprio nella sua casa nella Capitale David Riondino è morto a 73 anni dopo una lunga malattia. La prima a dare l’annuncio è stata Chiara Rapaccini, amica di Riondino ed a sua volta artista, designer ed illustratrice: lo ha fatto con un post su Facebook.

É morto David Riondino: il doloroso annuncio dell’amica Chiara Rapaccini

“È morto David Riondino – ha scritto nel suo post Chiara Rapaccini – Eccolo in una foto con i miei amici fiorentini. Ci sono anch’io . David aveva fondato a Firenze un gruppo rock che si chiamava “Victor Jara” (cantautore cileno assassinato, sostenitore di Allende). Eravamo tutti “compagni”, allora , di vita e politica. Cantavamo e suonavamo nelle case del popolo , alle feste dell’unità. David era il nostro capo visionario”.

“Visionari lo eravamo Un po’ tutti – prosegue l’artista – Lo erano anche Sergio Staino e Bruna sua moglie. Ieri alla manifestazione di Roma, erano tutti visionari, questo ho pensato. Ehi David , ma che facciamo Senza te? Che facciamo? Rap. Martedì lo accompagniamo alle 11, chiesa degli artisti. Roma. Piazza del popolo. Martedì 31 marzo saranno celebrati a Roma i funerali di David Riondino: si terranno nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo.