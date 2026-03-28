La morte dell'attore che interpreta il preside Strickland, una delle figure cardine della saga ha colpito fans e colleghi che hanno contribuito a renderla un riferimento della storia del cinema.

Il mondo del cinema mondiale è stato colto da un lutto che ha scioccato centinaia di migliaia di fans di una delle saghe cinematografiche più amate di tutti i tempi dove lui ha avuto un ruolo di spicco che agli occhi di molti anche oggi lo hanno consacrato come un ottimo attore. Scopriamo chi era e quale film lo ha portato al successo.

Carriera costellata di film, solo uno però lo ha portato nell’olimpo

La carriera di questo attore americano è iniziata molto presto, quando il cinema era di successo ma non aveva ancora raggiunto il picco di pubblico degli ultimi decenni, questo tuttavia ha permesso a lui di sperimentare diversi ruoli e di ottenere discreti successi.

Il picco però lo ha toccato con la trilogia di “Ritorno al futuro” dove ha avuto un ruolo importante che lo ha fatto ricordare ai fans che continuano ad apprezzarne il lavoro cinematografico di Robert Zemekis e Bob Gale.

Morto James Tolkan, fu il preside Strickland nella saga

E’ infatti deceduto all’età di 94 anni l’attore James Tolkan che ha fatto parte della triologia della saga di Ritorno al Futuro nel ruolo del preside Strickland.

Diversi i tormentoni coniati durante i film, uno su tutti il “fannulloni” – slackers in lingua originale – oltre al ruolo che lo ha portato alla fama mondiale ha partecipato, come riporta Fanpage.it anche in altre serie tv di successo negli anni 90, una su tutte “Willy il Principe di Bel-Air”.

Il suo addio ha scosso oltre al pubblico anche diversi colleghi che con lui avevano lavorato e ne avevano apprezzato le qualità sia artistiche che umane.