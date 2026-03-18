Camille Alleyne Nasa chi è e perché il suo nome è legato al cinema nello spazio: l’ex dirigente dell’agenzia spaziale entra nel board di Space 11 tra esplorazione orbitale e produzione cinematografica.

Il prossimo set cinematografico potrebbe non essere sulla Terra. Ebbene sì e non è fantascienza.

Il cinema inizia a guardare oltre il pianeta Terra. Tra i progetti più ambiziosi? C’è quello di Space 11, che rafforza il proprio team con l’ex dirigente NASA Camille Wardrop Alleyne. Ecco cosa sta accadendo nel mondo del cinema.

Cosa sta succedendo?

Space 11 prova ad alzare ancora l’asticella. La società, attiva all’incrocio tra esplorazione spaziale e intrattenimento, ha nominato l’ex dirigente senior della NASA Camille Wardrop Alleyne come consulente strategico e membro del Global Space Advisory Board.

Non è un ingresso simbolico. Assolutamente no. La scelta rafforza una rete già costruita negli ultimi anni con astronauti, scienziati e figure centrali dell’industria spaziale. L’obiettivo è chiaro? Sì ed è portare progetti di intrattenimento direttamente nello spazio, non più solo raccontarlo.

È un passaggio che si inserisce nella strategia del fondatore Andrea Iervolino. La società sta infatti cercando di unire due mondi che fino a poco tempo fa sembravano lontani: esplorazione spaziale e produzione cinematografica.

Chi è Camille Wardrop Alleyne

Camille Wardrop Alleyne è un’ingegnera aerospaziale con una lunga carriera nella NASA. Ma chi è? Nel corso di quasi tre decenni ha ricoperto diversi ruoli di leadership senior, contribuendo alla direzione strategica di programmi legati al volo umano e all’esplorazione dello spazio.

Tra le esperienze più rilevanti? Beh sicuramente c’è il lavoro nella Science Mission Directorate dell’agenzia spaziale statunitense. Qui ha partecipato alla supervisione di missioni scientifiche che spaziano dalle scienze della Terra alla scienza planetaria, fino all’eliofisica e all’astrofisica.

Ha inoltre preso parte a iniziative dedicate allo sviluppo dell’economia commerciale nello spazio, sia in orbita terrestre bassa sia nell’ambito delle future missioni lunari. Non manca il contributo a programmi chiave come la navicella Orion spacecraft, certo che no! Progettata per trasportare astronauti oltre l’orbita terrestre, verso la Luna e in prospettiva, perchè no, anche verso Marte.

Accanto all’esperienza nel settore pubblico, Alleyne è anche fondatrice e CEO della società Arusha Space, che sviluppa soluzioni di intelligenza artificiale e sistemi autonomi per missioni spaziali. Ha inoltre creato la Brightest Stars Foundation, impegnata nel promuovere carriere scientifiche e tecnologiche tra le giovani donne.

Perché è importante

L’ingresso di Alleyne racconta qualcosa di più grande di una semplice nomina. Il settore spaziale sta cambiando velocemente. Non è più solo terreno di agenzie governative.

Sempre più spesso entrano in gioco aziende private, industrie creative e nuovi modelli economici.

E’ questo che cambierebbe completamente le regole del gioco! In questo contesto progetti come quelli di Space 11, provano certamente a posizionarsi. Un nuovo scenario economico si aprirebbe davanti a noi!

La società punta a costruire contenuti che non si limitino a raccontare lo spazio, ma che vengano realizzati nello spazio. Film, eventi, competizioni sportive. Tutto pensato per ambienti di microgravità o addirittura per superfici planetarie.

Un esempio è il progetto cinematografico “I See You”, pensato per includere scene girate in condizioni reali di microgravità durante voli spaziali umani. L’idea è semplice ma ambiziosa: combinare filmmaking tradizionale e riprese effettuate direttamente nello spazio per ottenere un livello di realismo mai visto prima.

In altre parole, non si simulerebbe più il set di uno spazio, ma gireremmo i film direttamente nello spazio!

Cosa succede adesso

Con l’arrivo di Camille Wardrop Alleyne, il Global Space Advisory Board di Space 11 si rafforza ulteriormente. Il gruppo include già figure con esperienza diretta nelle missioni spaziali e nella comunicazione scientifica.

Tra queste c’è Scott Kelly, ex astronauta della NASA coinvolto come consulente in uno dei prossimi progetti cinematografici della società, e lo scienziato James L. Green, già Chief Scientist dell’agenzia spaziale americana. Nel team compare anche Bert Ulrich, per oltre vent’anni referente multimediale della NASA per Hollywood.

La società, fondata nel 2021 da Andrea Iervolino, lavora con un obiettivo preciso: creare film, format televisivi ed eventi progettati per essere realizzati direttamente nello spazio, senza simulazioni!

Per ora è una visione? Forse ma ancora per poco… magari fra qualche anno vedere unfilm girato direttamente nello spazio non sembrerà più così strano.