Ammaraggio della Orion: Artemis II completa la missione e apre la strada ad Artemis III

La capsula Orion ha toccato l’acqua dell’oceano Pacifico al largo di San Diego, segnando la fine di Artemis II, la missione che ha riportato un equipaggio umano intorno alla Luna a distanza di decenni dalle impese Apollo. Dopo dieci giorni nello spazio profondo, i quattro astronauti – Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen – sono rientrati in atmosfera e hanno eseguito l’ammaraggio previsto alle 2:07 ora italiana.

Il rientro ha visto l’apertura regolare dei paracadute e il corretto funzionamento dello scudo termico, elementi chiave del sistema di sicurezza.

Nonostante il profilo tecnico del rientro sia stato definito dalla NASA un successo, le operazioni in mare hanno presentato imprevisti legati a correnti marine intense che hanno complicato l’ancoraggio della capsula.

Le imbarcazioni di recupero hanno lavorato per stabilizzare la capsula Orion e assicurare il collare di galleggiamento; quando la situazione si è rivelata instabile, il personale ha estratto gli astronauti direttamente dalla navetta con gommoni di soccorso. Tutti e quattro sono stati successivamente trasferiti sulla nave di supporto USS John P. Murtha per i controlli medici iniziali e la riabilitazione fisica.

Come è andato l’ammaraggio e cosa ha complicato il recupero

L’ammaraggio è stato eseguito come da piano: la capsula ha attraversato l’atmosfera a velocità elevata e ha affrontato la fase di blackout delle comunicazioni prevista, durante la quale il veicolo ha raggiunto temperature estreme. Lo scudo termico e i paracadute hanno svolto il loro compito rallentando la discesa fino al contatto con il mare. Tuttavia, una volta in acqua, forti correnti hanno reso difficile fissare il collare di stabilizzazione e agganciare la navetta alla nave di recupero. Il centro di controllo ha quindi adattato le procedure, privilegiando la sicurezza dell’equipaggio e consentendo l’estrazione tramite gommoni di soccorso quando il traino convenzionale non era praticabile.

Dettagli dell’estrazione e primo soccorso

Il personale della Marina e i sommozzatori sono intervenuti immediatamente per assistere la capsula: hanno tentato più volte di fissare il collare e di stabilizzare la navetta, ma il continuo movimento causato dalle correnti ha reso inefficaci alcune manovre. Dopo oltre novanta minuti, la decisione operativa è stata quella di far salire gli astronauti sui gommoni e portarli direttamente sulla USS John P. Murtha. Sulla nave sono avvenuti i primi debriefing tecnici e le verifiche mediche, con i medici che hanno confermato buone condizioni di salute per tutto l’equipaggio.

Riflessioni, reazioni e valore della missione

La conclusione della missione è stata celebrata come tappa fondamentale per il programma Artemis: secondo quanto comunicato, i dati raccolti saranno fondamentali per preparare la missione Artemis III. Nel corso delle fasi successive all’ammaraggio, rappresentanti e dirigenti hanno elogiato il lavoro di squadra tra agenzie e partner internazionali, ricordando anche l’accordo con l’Agenzia Spaziale Italiana per lo sviluppo di moduli lunari. Commenti ufficiali hanno definito la missione una dimostrazione di affidabilità dei nuovi sistemi di trasporto profondo sviluppati per l’esplorazione umana.

Le parole dell’equipaggio e dei leader

All’uscita dalla capsula i quattro astronauti hanno condiviso impressioni profonde sulla prospettiva condivisa dallo spazio: dalla bellezza della Terra vista dall’orbita alle riflessioni sulla fragilità del pianeta. Autorità e leader hanno espresso orgoglio e l’intenzione di proseguire con obiettivi ambiziosi, come il ritorno con equipaggio sulla superficie lunare e le esplorazioni future. Il messaggio comune è di utilizzare i risultati di Artemis II per affinare procedure, tecnologie e cooperazioni in vista delle prossime missioni.

Le fasi critiche del rientro e i prossimi passi del programma

Durante il rientro la capsula ha affrontato la fase di riscaldamento provocata dal plasma atmosferico, con temperature che hanno raggiunto valori estremi e una finestra di comunicazione interrotta per alcuni minuti. Il comportamento dello scudo termico, aggiornato dopo i test delle missioni precedenti, è stato al centro dell’attenzione insieme al dispiegamento dei paracadute. Con il successo dell’ammaraggio e la gestione delle complicazioni in mare, la NASA ha annunciato l’inizio delle attività di integrazione per la preparazione della missione successiva nell’Edificio di integrazione dei veicoli (VAB) del Kennedy Space Center.

Verso Artemis III

I risultati ingegneristici e i dati medici raccolti durante Artemis II saranno utilizzati per ottimizzare procedure e sistemi in vista di Artemis III, che rappresenta il passo successivo verso la discesa sulla superficie lunare. L’attenzione ora si concentra su debriefing, analisi dei materiali e sull’implementazione delle modifiche tecniche che garantiranno maggior sicurezza e affidabilità nelle prossime missioni. Nel frattempo, l’equipaggio prosegue con i controlli e la riabilitazione a bordo nave prima del rientro definitivo a terra.