“Dawson’s Creek” ha accompagnati tantissimi adolescenti negli anni Novanta e non solo, è stata una delle serie Tv più amate e seguite. Alcuni cimeli sono stati messi all’asta dall’attero James Van Der Beek che, nella serie, interpretava Dawnson Leery.

I cimeli di Dawson’s Creek all’asta: dai gioielli agli abiti

Diversi cimeli della lunga carriera dell’attore James Van Der Beek sono stati messi all’asta, tra cui molti cimeli della nota serie Tv “Dawson’s Creek“. Come riporta People, tra gli oggetti che andranno all’asta ci sono la collana che Dawson aveva regalato a Joey Potter per il ballo di fine anno (dal valore stimato tra i 26.400 e 52.800 dollari) e la camicia di flanella che abbiamo visto indossare da Van Der Beek in diversi episodi. Ma, cosa ha portato l’attore statunitense a questa scelta?

I cimeli di Dawson’s Creek all’asta: il commovente motivo del gesto di James Van Der Beek

Come detto, diversi cimeli della serie Tv “Dawson’s Creek” andranno all’asta per volere di James Van Der Beek. L’attore ha deciso di separarsi di questi oggetti, per lui molto cari, per potersi pagare le cure per il cancro. Van Der Beek infatti un cancro al colon al terzo stadio, diagnosticato lo scorso anno. In collaborazione con Propstore, l’attore metterà dunque all’asta i suoi cimeli personali durante il Winter Entertainment Memorabilia Live Auction, che si terrà a Londa dal 5 al 7 dicembre con aste online globali, come riportato da People. Il 100% del ricavato andrà a coprire le spese per le cure. Ecco le parole dell’attore “ho custodito questi tesori per anni, in attesa del momento giusto. Con le recenti svolte inaspettate della vita, è chiaro che è ora. C’è un pò di nostalgia nel lasciarli andare, ma mi fa bene condividerli con chi ha sostenuto il mio lavoro nel tempo.”