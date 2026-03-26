Il mondo del calcio ricorda Beppe Savoldi , centravanti prolifico e protagonista di un trasferimento che segnò un'epoca: la sua famiglia ha annunciato la scomparsa e ringraziato il personale medico che lo ha assistito

Il mondo del calcio ha perso una delle sue figure storiche: Beppe Savoldi, nato a Gorlago il 21 gennaio 1947, è scomparso a Bergamo dopo una lunga malattia. La notizia è stata diffusa dal figlio attraverso i canali social, che ha ricordato come la famiglia e i luoghi a lui cari lo abbiano accompagnato negli ultimi istanti. Nel comunicato sono stati espressi ringraziamenti al personale sanitario dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII e dell’Istituto Beato Palazzolo di Bergamo per le cure prestate a domicilio.

Savoldi è rimasto nella memoria degli appassionati come un attaccante completo: capace di segnare in molti modi, dotato di forza fisica e grande efficacia nel gioco aereo. Il suo soprannome, “Mister due miliardi”, sintetizza non solo un trasferimento clamoroso sul piano economico, ma anche l’importanza simbolica che ebbe quel passaggio nella storia del calcio italiano.

Una carriera nata nell’Atalanta e consacrata al Bologna

La carriera professionale di Beppe Savoldi prese slancio con l’Atalanta, club con cui esordì in Serie A nel 1965 manifestando subito qualità importanti come finalizzazione e presenza fisica. Il salto di qualità avvenne però al Bologna, squadra che lo accolse nel 1968 e con cui ottenne i primi successi di rilievo, tra cui la vittoria della Coppa Italia nel 1970. Nella stagione 1972-73 raggiunse il titolo di capocannoniere, termine che indica il miglior realizzatore del campionato: un riconoscimento che consolidò la sua fama in tutta Italia.

Il ruolo nel campionato degli anni Settanta

Nei primi anni Settanta Savoldi divenne un punto di riferimento per il calcio italiano: la sua concretezza sotto porta e la capacità di incidere nei momenti decisivi lo resero uno degli attaccanti più temuti dalle difese avversarie. La combinazione di tecnica, fisicità e senso del gol gli permise di collezionare stagioni ad alto rendimento, ponendolo stabilmente tra i protagonisti della Serie A di quel periodo.

L’epocale trasferimento a Napoli e l’impatto in azzurro

Il passaggio al Napoli nel 1975 segnò una svolta che travalicò la sola dimensione sportiva. La cifra dell’operazione — 1 miliardo e 400 milioni di lire più contropartite secondo le cronache dell’epoca — lo portò ad essere soprannominato “Mister due miliardi”, etichetta che raccontava il senso di un mercato in evoluzione. In maglia azzurra confermò la propria efficacia, mettendo a segno 77 gol in quattro stagioni e contribuendo alla crescita del club negli anni che precedettero l’arrivo di figure destinate a segnare la storia partenopea.

Un contributo duraturo

L’esperienza a Napoli non si limitò ai numeri: il contributo di Savoldi al progetto tecnico e alla mentalità del gruppo fu percepito come importante in un periodo di transizione per la società. La sua presenza in area e il gioco aereo rappresentavano risorse preziose per gli schemi offensivi della squadra, e il suo curriculum numerico rimane una testimonianza della costanza con cui seppe trovare la rete.

Ostacoli, ritorni e l’eredità statistica

Il percorso di Beppe Savoldi non fu esente da difficoltà: dopo il rientro al Bologna la sua carriera venne offuscata dalla squalifica legata al caso Totonero, episodio che segnò molte vicende del calcio italiano. Nonostante questo, riuscì a ritornare in campo e chiuse la carriera agonistica tornando all’Atalanta nel 1982 prima del ritiro. In Serie A ha totalizzato complessivamente 405 presenze e 168 reti, numeri che lo collocano tra i marcatori più prolifici della storia del campionato e confermano il suo status di attaccante d’altri tempi.

Esperienze in nazionale e dopo il ritiro

Con la nazionale le presenze furono poche ma significative: quattro gettoni e un gol testimoniano come, pur in un panorama competitivo, fosse comunque riconosciuto a livello internazionale. Dopo aver lasciato il campo si dedicò all’attività di allenatore nelle serie minori, guidando squadre come Carrarese, Lecco, Siena e altre; il risultato più rilevante fu la promozione conquistata con il Saronno nella stagione 1994-1995, ottenuta vincendo i play-off dopo essere subentrato a stagione inoltrata.

La notizia della scomparsa è stata accompagnata dal ricordo della famiglia: il figlio ha citato gli affetti più cari — tra cui Eliana, Gianluca con Valentina, Guya, Gabriella e i nipoti Lorenzo, Ludovico e Giorgio — sottolineando il valore dei principi e dell’amore che hanno segnato la vita di Beppe. È così che si chiude il capitolo umano e sportivo di un centravanti che ha lasciato un segno profondo nel calcio italiano, ricordato per i suoi gol, i suoi record di mercato e la fedeltà ai luoghi che ha sempre amato, fino agli ultimi giorni trascorsi ai piedi della Maresana a Bergamo.