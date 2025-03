Un’iniziativa per dare voce ai giovani

In occasione della Giornata Mondiale delle persone con sindrome di Down, l’Associazione Italiana Persone Down (Aipd) ha lanciato una campagna di comunicazione che si propone di dare spazio alle testimonianze di chi vive quotidianamente questa realtà. La campagna, che inizia il 11 marzo, si articola in una serie di brevi video in cui persone con sindrome di Down esprimono le loro esigenze e i loro desideri. Tra i protagonisti, Emanuele, Roberta, Gianni e Sergio, che raccontano le loro sfide e le loro speranze, sottolineando l’importanza di un supporto continuo e adeguato.

Richieste concrete per un futuro migliore

Ogni testimonianza è un appello a migliorare i sistemi di supporto esistenti. Emanuele, ad esempio, lamenta la mancanza di continuità nell’insegnamento, mentre Roberta evidenzia le difficoltà nei trasporti pubblici. Gianni chiede tempi di attesa più brevi per le visite mediche, mentre Sergio, nonostante le sue abilità nel ballo, si trova a dover affrontare la mancanza di opportunità lavorative. Queste richieste non sono solo lamentele, ma rappresentano un desiderio di autonomia e di vita indipendente, un obiettivo fondamentale per Aipd.

Il ruolo dell’associazione e il corso online

Gianfranco Salbini, presidente nazionale di Aipd, sottolinea l’importanza del protagonismo delle persone con sindrome di Down. “Non è più tempo di parlare al posto loro”, afferma, evidenziando la necessità di ascoltare le loro indicazioni per costruire un mondo migliore. Aipd si impegna a garantire che ogni richiesta venga ascoltata e considerata, promuovendo la partecipazione attiva di queste persone. In questa ottica, l’associazione ha lanciato il corso online “Ali – Vita indipendente”, che offre strumenti e risorse per familiari e professionisti, con l’obiettivo di creare percorsi educativi efficaci per i giovani e gli adulti con sindrome di Down.