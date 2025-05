Non si ferma l’ascesa nel mondo della televisione di Stefano de Martino, che si prepara a vivere una nuova stagione ricca di impegni. L’ex ballerino, dopo la conferma alla guida di Affari Tuoi, in onda ogni sera nell’access prime time di Rai 1, per lui potrebbe aprirsi un nuovo fronte in prima serata.

Stefano De Martino: in uscita un nuovo programma?

Stando a quanto riportato dal portale Hit, infatti, De Martino potrebbe affiancare Gianni Morandi in un nuovo varietà ancora in fase progettuale. Il progetto, attualmente in valutazione da parte dei vertici di Viale Mazzini, sarebbe nato dall’intesa artistica dimostrata dalla coppia in occasione dello speciale natalizio Cena di Natale, in onda lo scorso dicembre e condotto da Antonella Clerici, durante il quale il conduttore napoletano e l’icona della musica italiana si sono esibiti in duetti sorprendenti. Tuttavia, non sono ancora stati divulgati dettagli ufficiali e il format resta ancora avvolto dal mistero, senza che sia stata divulgata una struttura definita né una collocazione precisa nel palinsesto. Tuttavia, l’idea di vedere affiancate due generazioni dello spettacolo italiano può rappresentare una delle sfide più interessanti della Rai per la prossima stagione. Incerto invece il da farsi per quanto riguarda Stasera Tutto è Possibile, il programma comico di Rai 2 che De Martino conduce da alcune stagioni. L’azienda non ha ancora comunicato la riconferma del format, né l’eventuale permanenza del conduttore alla guida del progetto. Un fatto che lascia spazio a dubbi su possibili cambi di direzione o nuove assegnazioni.

L’ascesa del conduttore napoletano

Nel frattempo, è certo che Stefano De Martino continua la sua carriera nel panorama televisivo italiano, conquistando sempre più la stima da parte della Rai. L’ex ballerino è riuscito infatti ha ormai una solida professionalità nel campo dell’intrattenimento e potrebbe essere pronto a dividere la scena con un colosso della musica come Gianni Morandi. Un duo che, se confermato, potrebbe dare vita a una delle novità più curiose del prossimo anno televisivo.