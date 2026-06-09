Un acceso litigio tra conviventi è degenerato in un grave episodio di violenza domestica a Cornigliano, quartiere di Genova, dove una donna di 41 anni ha accoltellato il compagno di 42 anni. L’uomo è ricoverato in condizioni serie ma non in pericolo di vita, mentre la donna è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio.

Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Lite in casa a Genova: 41enne accoltella il compagno

Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato dopo una segnalazione di aggressione in appartamento. Gli agenti, una volta entrati nello stabile, hanno trovato il 42enne riverso nell’androne con una profonda ferita al petto.

Prima di perdere conoscenza avrebbe riferito di essere stato colpito dalla compagna. Raggiunta l’abitazione, gli operatori avrebbero trovato la donna con i tre bambini presenti in casa e avrebbero proceduto ai primi accertamenti, individuandola come presunta responsabile dell’accoltellamento.

Stando alle indiscrezioni di Tgcom24, entrambi i conviventi risulterebbero con precedenti, ma dagli accertamenti non emergerebbero denunce pregresse per maltrattamenti a carico della donna.

Sul caso sta lavorando anche la Polizia Scientifica, impegnata nei rilievi all’interno dell’appartamento per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e ricostruire le fasi precedenti all’accoltellamento

Lite in casa a Genova, accoltella il compagno: arrestata una donna di 41 anni

È finita con un arresto per tentato omicidio la vicenda avvenuta nel quartiere genovese di Cornigliano, dove una donna di 41 anni, di origine cilena, è accusata di aver ferito il convivente al termine di una violenta discussione in casa. L’episodio si è verificato intorno alle 19 di lunedì 8 giugno in un appartamento di via Minghetti, dove la lite tra la coppia sarebbe rapidamente degenerata.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, come riportato da Tgcom24, l’uomo, un 42enne colombiano, avrebbe inizialmente aggredito e minacciato la compagna impugnando un coltello. In quel contesto, la donna avrebbe reagito riuscendo a impossessarsi dell’arma, colpendolo poi con un fendente al torace, sostenendo una dinamica riconducibile alla legittima difesa. Dopo essere stato ferito, il 42enne è riuscito a lasciare l’abitazione e a raggiungere l’androne del palazzo, dove è crollato a terra in condizioni semi-incoscienti. Alcuni passanti, allertati dalla situazione, hanno chiamato i soccorsi.

L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino, dove si trova ricoverato in prognosi riservata, pur non essendo in pericolo di vita. Anche la donna è stata assistita dai sanitari per alcune lesioni riportate durante la colluttazione, tra cui contusioni al volto e una ferita da taglio al tallone, ed è stata dimessa con una prognosi di circa 15 giorni. Successivamente è stata condotta in Questura e arrestata, per poi essere posta agli arresti domiciliari nella propria abitazione insieme ai tre figli, il più piccolo di appena 10 mesi.