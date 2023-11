Elena D'Amario, il nuovo attacco ad Alessandra Celentano: "Chi nulla sa vuole insegnare"

Attraverso un post via social Elena D’Amario è tornata a dire la sua in merito all’ultima discussione avuta con la professoressa Alessandra Celentano in diretta tv.

Elena D’Amario: la bordata a Alessandra Celentano

Nell’ultima diretta ad Amici è avvenuto un duro scontro tra Elena D’Amario e Alessandra Celentano, che non concordavano sull’esibizione del concorrente di Todaro, Nicholas. Elena D’Amario ha sbottato contro la professoressa del programma tv, che dal canto suo le ha intimato di “restare al suo posto”.

A seguire la D’Amario è tornata a sfogarsi in merito alla questione attraverso i social, e ha scritto: “Chi tanto sa tace ,chi sa parla pochino ,chi sa pochino tanto parla, chi nulla sa vuole insegnare, chi tutto sa insegna. Dalla parte del duro lavoro. Degli Artisti generosi. Di quelli che riescono a riconoscere l’Arte e i successi altrui. Dalla parte di quelli che rispettano il sudore del prossimo. Dei colleghi che gioiscono e riconoscono il sacrificio e i progressi degli allievi. Di tutti gli allievi. Coraggio e Gentilezza Sempre“.

Alla vicenda seguiranno ulteriori dettagli? In tanti sono curiosi di sapere se lei ed Alessandra Celentano riusciranno a chiarire quanto accaduto tra loro nell’ultima diretta del programma, ma al momento sulla vicenda tutto tace.