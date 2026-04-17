La chiesa della città è ormai bersagliata dai maranza fuori controllo, recentemente sono intervenuti i Carabinieri ma la situazione è ancora molto critica ed i cittadini temono possa solo andare a peggiorare.

Il clima di violenza ed esasperazione perpretrato dai Maranza ha colpito anche la città di Ancona e non un posto qualunque, come ad esempio il centro città o le piazze quanto più un luogo apparentemente insospettabile come la chiesa cittadina. Scopriamo cosa sta accadendo e come si spera di arginarlo.

Maranza che spopolano in chiesa: Ancona dice basta

Il luogo del divertimento è la chiesa di Santa Maria Delle Grazie diventata ormai il parco giochi preferito dei Maranza che, allontanatosi dai quartieri della città, hanno trovato nel luogo solenne il punto perfetto.

Le attività sono le più diverse, dallo spaccio di droga passando per le violenze sino alla rissa.

La situazione è insostenibile, sono arrivati persino a spadroneggiare all’interno del bar dove non chiedono permesso e fanno quello che vogliono.

L’amministrazione comunale, in congiunta con il parroco, hanno deciso di stringere le viti nel tentativo di portare nuovamente una sorta di normalità anche se non è assolutamente facile.

Il parroco interviene: “ora basta!”

Il parroco nella lettera inviata al sindaco, Daniele Silvetti ed al vescovo Angelo Spina, scende nei dettagli parlando di preservativi usati, sparizioni di boccette di acqua santa e di scritte blasfeme sui muri.

I parrocchiani hanno anche trovato nelle vicinanze dei coltelli usati per ferire altri rivali nelle risse che continuano anche sino a tarda notte. Quello che ferisce maggiormente è l’impotenza di fronte a questo scempio, non si riesce a fare nulla per sedare la violenza.

In particolare un episodio recente che testimonia la gravità della situazione, un ragazzo è intervenuto al Corriere Adriatico come riporta Il Secolo d’Italia per dimostrare come i ragazzi entrino nel bar, chiedendo di usare il bagno e ne escano dopo 30 minuti con il naso e gli occhi sballati dalla droga.

Gli eventi si sono ripetuti anche durante la messa per la Domenica delle Palme dove sono entrati sul sagrato ed hanno fumato spinelli, su invito del parroco che gli ha allontanati hanno risposto lanciando sedie in aria. Diversi giorni dopo qualcuno è entrato in chiesa ed ha messo tutto a soqquadro. La situazione per Don Samuele è davvero diventata dannatamente difficile da sopportare.