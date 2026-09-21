Verso l’ora di pranzo di oggi, lunedì 21 settembre 2026, paura in tribunale a Mantova, dove è stata segnalata la presenza di una bomba. L’edificio è stato subito evacuato, le indagini sono in corso.

Allarme bomba in tribunale a Mantova: edificio evacuato

Allarme bomba nel primo pomeriggio di oggi in tribunale a Mantova, con l’edificio di via Poma che è stato subito evacuato.

Sarebbe infatti stata segnalata la presenza di una bomba all’interno dell’edificio. Sul posto, oltre ai Carabinieri, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e da Bergamo anche gli artificieri con un cane specializzato nella ricerca di ordigni. In corso le indagini.

Allarme bomba in tribunale a Mantova: indagini in corso

Nel primo pomeriggio di oggi è stato evacuato il tribunale di Mantova per allarme bomba. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e forze dell’ordine, che hanno isolato l’area e avviato le verifiche sulla segnalazione. Da Bergamo anche gli artificieri con un cane specializzato nella ricerca di ordigni. L’area è stata isolata e la circolazione bloccata.

Sono attualmente in corso le indagini per verificare l’autenticità della segnalazione anonima. L’intera struttura è stata come detto evacuata per precauzione dopo l’allarme. L’allerta è comunque massima.