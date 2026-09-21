Su un vaporetto a Venezia una giovane coppia è stata ripresa mentre fa sesso: il video è diventato virale.

Venezia, coppia fa sesso in vaporetto: il video è virale

A Venezia, una giovane coppia è stata filmata mentre, per alcuni secondi, faceva sesso bordo di un vaporetto dell’Actv in servizio nella città veneta. Uno dei passeggeri ha ripreso la scena con lo smartphone, col video che è poi circolato sui social. Nel video si vede la giovane con le mani appoggiate al vetro e i pantaloni abbassati, mentre il ragazzo la stringe.

Dall’altra parte della vetrata, i passeggeri increduli che osservavano quanto sta avvenendo. Il filmato è stato accolto sui social con commenti di stupore e indignazione. Ci saranno conseguenze per i due giovani?

Venezia, coppia fa sesso in vaporetto: cosa rischiano?

Da quanto si apprende pare che nessuna delle persone presenti a bordo del vaporetto abbia avvisato l’equipaggio, che sarebbe quindi intervenuto per richiamare i giovani e valutare se procedere con una sanzione per comportamento improprio.

Ricordiamo che gli atti osceni in luogo pubblico (che sono soggetti a multe fino a 30mila euro, e diventano reato penale se commessi in presenza di minori) sono procedibili d’ufficio. La direzione di Avm/Actv ha visionato il filmato e inoltre, sui mezzi pubblici sono presenti le telecamere, quindi il caso potrà essere perseguito.