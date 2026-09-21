Pietro Bastonini, 83 anni, era uscito in ciclomotore per pescare: il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco dopo ore di ricerche nel Pavese.

Una tragedia si è consumata nelle campagne della Lomellina, nel Pavese, dove un pescatore di 83 anni è morto annegato dopo essere finito in un canale. L’uomo era uscito di casa per andare a pescare, ma non ha fatto più ritorno: il suo corpo è stato ritrovato soltanto il giorno successivo al termine delle ricerche.

Pescatore di 83 anni muore annegato in un canale

Come riportato da Fanpage, tragedia nelle campagne della Lomellina, nel Pavese, dove Pietro Bastonini, pensionato di 83 anni residente a Semiana, è morto dopo essere finito in un canale mentre era uscito per pescare. L’uomo si era allontanato da casa domenica pomeriggio, intorno alle 13, a bordo del suo ciclomotore.

Aveva raggiunto la strada provinciale 78, in direzione Sartirana, fermandosi nei pressi di un corso d’acqua, non lontano dalla cascina Favina.

Secondo una prima ricostruzione, potrebbe essere scivolato mentre si trovava vicino alla riva oppure essere stato colto da un malore, finendo in acqua. Non sarebbe poi riuscito ad aggrapparsi alla sponda per mettersi in salvo.

La dinamica esatta resta comunque da chiarire.

Scivola e annega in un canale: l’allarme del figlio, le ricerche e il corpo trovato il giorno dopo

La situazione è stata scoperta quando il figlio, non vedendo il padre rientrare a casa, ha dato l’allarme nel tardo pomeriggio. Sono così partite le ricerche da parte di carabinieri e vigili del fuoco, andate avanti per tutta la notte. Le operazioni hanno coinvolto anche personale specializzato dei vigili del fuoco e, secondo quanto riportato dalla stampa locale, un elicottero, impiegato per sorvolare la zona.

La svolta è arrivata nella mattinata di lunedì 21 settembre, quando, intorno alle 10, è stato individuato il ciclomotore lasciato sulla sponda del corso d’acqua. Poco distante è stato poi trovato il corpo dell’83enne, recuperato dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso. Il medico e le forze dell’ordine non avrebbero rilevato segni compatibili con un’aggressione.

L’ipotesi presa in considerazione è quindi quella dell’annegamento, mentre i carabinieri della compagnia di Voghera hanno effettuato gli accertamenti e trasmesso una relazione alla Procura della Repubblica di Pavia.