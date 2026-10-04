Un aereo partito dalle Bermuda e diretto a Boston è scomparso. A bordo erano presenti sei persone.

Sei persone risultano disperse dopo la scomparsa dai radar di un aereo sanitario diretto a Boston, negli Stati Uniti. Il velivolo, un Gulfstream G-100 registrato in Canada e operato dalla società Latitude Air Ambulance, era decollato dalle Bermuda per raggiungere il Logan International Airport quando i controllori di volo hanno perso ogni contatto.

Le ricerche sono attualmente concentrate nelle acque al largo di Nantucket, in Massachusetts, con il coinvolgimento della Guardia Costiera americana. L’allarme è scattato nella notte, quando la Federal Aviation Administration ha rilevato l’interruzione delle comunicazioni con l’aereo e ha fatto partire le procedure di ricerca e soccorso. A bordo c’erano quattro membri dell’equipaggio e due passeggeri: tra il personale vi erano due piloti e due operatori sanitari canadesi, mentre i passeggeri erano un paziente e un familiare che lo accompagnava nel trasferimento sanitario.

Aereo scomparso: il forte calo di quota prima della scomparsa

A rendere particolarmente preoccupante l’episodio è la brusca variazione della traiettoria registrata poco prima della perdita dei contatti. Secondo i dati disponibili sui sistemi di monitoraggio del volo, il Gulfstream sarebbe infatti sceso da circa 7.300 metri a poco più di 3.300 metri nel giro di pochi minuti.

Un’anomalia significativa che si aggiunge alle comunicazioni intercorse tra il pilota e i controllori del traffico aereo. Prima che il collegamento venisse definitivamente interrotto, il comandante avrebbe infatti segnalato una situazione di emergenza.

Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire gli ultimi minuti del volo, verificando la traiettoria seguita dall’aereo e le comunicazioni avvenute prima della scomparsa. Al momento non sono state rese note le cause che avrebbero provocato l’emergenza né è possibile stabilire cosa sia accaduto al velivolo dopo l’ultimo contatto.

Guardia Costiera mobilitata al largo di Nantucket

Le operazioni di ricerca si concentrano nelle acque al largo di Nantucket, lungo la costa del Massachusetts. La Guardia Costiera statunitense ha mobilitato diversi mezzi, tra cui aerei, elicotteri e unità navali, per individuare il Gulfstream e verificare la presenza di eventuali superstiti.

Le attività vengono coordinate con la Federal Aviation Administration, mentre anche le autorità canadesi stanno seguendo le operazioni e collaborando alla ricerca, considerata la nazionalità dell’aereo e dei membri dell’equipaggio.

L’area interessata si trova a largo della costa del Massachusetts, dove le condizioni del mare e la vastità della zona da sorvolare rendono particolarmente complesso individuare il velivolo. Le ricerche proseguono senza che, al momento, siano state comunicate informazioni sulle condizioni delle sei persone che si trovavano a bordo.