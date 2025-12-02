Vagin Lover e Fearless: la campagna che unisce informazione e solidarietà contro la violenza sulle donne

Vagin Lover e Fearless: la campagna che unisce informazione e solidarietà co...

Vagin Lover e Fearless: la campagna che unisce informazione e solidarietà co...

VAGIN LOVER celebra cinque anni con “FEARLESS”, una campagna di informazione e una raccolta fondi dedicata alla lotta contro molestie, disuguaglianza di genere e violenza sulle donne. L’iniziativa è promossa insieme alla band GOGOPONIES e alla squadra di pallacanestro femminile Basket Foxes.

Al centro della campagna c’è il messaggio “Be a Game Changer”: imparare a riconoscere situazioni inappropriate, sapere come intervenire se si è testimoni di molestie in luoghi pubblici e diffondere informazioni utili come il numero nazionale 1522. FEARLESS punta sull’educazione dei ragazzi e sulla sensibilizzazione dentro e fuori dallo sport, nelle scuole, nei locali e negli spazi pubblici.

White Matilda: perché l’associazione è fondamentale

Il ricavato sarà interamente devoluto a White Mathilda, centro antiviolenza con sede a Desio e sportelli attivi anche a Seregno e Paderno Dugnano. L’associazione offre ascolto, supporto psicologico e legale alle donne vittime di violenza, opera all’interno della rete Artemide e porta avanti progetti come “La stanza Luce” e “Donne in rosso”.

White Mathilda offre aiuto e consulenza psicologica e legale alle donne maltrattate e vittime di violenza fisica e/o psicologica, garantendone l’anonimato, nel pieno rispetto della loro cultura, etnia, religione. Questa, e non solo, l’importante missione dell’associazione. Promuovere la ricerca, il dibattito e la diffusione di conoscenze sul tema della violenza alle donne, lo stalking, il mobbing, violenza di genere, stimolando anche gli organismi istituzionali nonché sensibilizzare gli studenti delle scuole in ogni ordine e grado, sulla prevenzione del fenomeno della violenza, affrontando tematiche specifiche quali violenza, bullismo, cyberbullismo, omofobia, anche attraverso interventi di educazione sessuale.

Come sostenere la campagna

Per sostenere la campagna è possibile acquistare la maglia in edizione speciale indossata dalle Foxes in A2, l’iconico cappellino, i copribicchieri riutilizzabili e le box con la bottiglia di VAGIN LOVER. I prodotti sono disponibili nello shop GOGOPONIES, la metal band capitanata da Carolina Galimberti, e negli eventi in cui sarà presente lo stand, tra cui il Drag Me To Fest e le partite casalinghe delle Foxes tra novembre e dicembre.

FEARLESS invita tutti a partecipare: condividere informazioni, fare sensibilizzazione e imparare come intervenire può davvero cambiare le cose. “Be a Game Changer”. Per avere maggior informazioni:

https://linktr.ee/fearless25