Roma, 17 set. (Adnkronos) – “Congratulazioni a Mattia Furlani per la vittoria nel salto in lungo ai Mondiali di Tokyo. Con il primo oro dell’Italia in questa edizione, regala una grande gioia e un motivo di orgoglio a tutto lo sport azzurro”. Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.
Home > Flash news > Atletica: Fontana, 'da Furlani grande gioia e motivo di orgoglio per spo...
Atletica: Fontana, 'da Furlani grande gioia e motivo di orgoglio per sport italiano'
Roma, 17 set. (Adnkronos) - “Congratulazioni a Mattia Furlani per la vittoria nel salto in lungo ai Mondiali di Tokyo. Con il primo oro dell’Italia in questa edizione, regala una grande gioia e un motivo di orgoglio a tutto lo sport azzurro”. Così il presidente della Camera,...