Il 13enne si è accasciato mentre giocava a calcio con gli amici: soccorso e rianimato sul posto, è morto dopo essere stato trasferito in eliambulanza a Bergamo in condizioni gravissime.

Un pomeriggio di calcio tra amici si è trasformato in un momento di grande paura a Cremezzano di San Paolo, dove un 13enne ha avuto un improvviso malore. Il ragazzo è stato soccorso e rianimato sul posto prima di essere trasferito in eliambulanza all’ospedale di Bergamo, dove è ricoverato in condizioni gravissime.

Malore improvviso mentre gioca a calcio: 13enne rianimato e trasportato in ospedale

Un pomeriggio trascorso a giocare a calcio si è trasformato in un momento di paura per un 13enne di San Paolo, colto da un improvviso malore mentre si trovava con alcuni coetanei sul campo in erba dell’oratorio di Cremezzano. Il ragazzino, secondo le prime informazioni del Giornale di Brescia, si sarebbe accasciato improvvisamente davanti agli amici, che hanno immediatamente chiesto aiuto.

Le loro grida hanno attirato l’attenzione di una donna residente vicino alla struttura e con esperienza nel settore sanitario. È stata lei a intervenire per prima, avviando le manovre di rianimazione e praticando il massaggio cardiaco fino all’arrivo dei soccorritori del 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Borgo San Giacomo.

Le condizioni del giovane sono apparse subito molto serie e il 13enne è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è arrivato in condizioni disperate.

La notizia ha rapidamente suscitato apprensione a San Paolo, dove il ragazzo è conosciuto sia per la sua partecipazione al gruppo adolescenti della parrocchia sia per la sua presenza nell’ambiente sportivo locale. Il sindaco Alberto Pedretti ha espresso la vicinanza dell’intera comunità alla famiglia, sottolineando quanto l’accaduto abbia colpito un paese già segnato, nei giorni scorsi, dal grave incidente che aveva coinvolto una bambina di tre anni.

Anche il parroco don Tarcisio Capuzzi ha raggiunto il centro giovanile dopo aver appreso del malore. Durante la messa celebrata in serata, la comunità ha rivolto una preghiera speciale al giovane: «Abbiamo pregato per la guarigione di questo nostro caro ragazzo», ha spiegato il sacerdote. Restano ancora da accertare le cause del malore improvviso: saranno gli esami e gli accertamenti sanitari a chiarire cosa sia accaduto.

Malore improvviso mentre gioca a calcio: 13enne morto in ospedale

Come riportato da Brescia Today, la tragedia si è consumata nella notte: Federico Tonni, 13 anni, è morto all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove era stato trasportato d’urgenza dopo un malore improvviso. Il giovane si era sentito male nel pomeriggio di mercoledì mentre giocava a calcio all’oratorio di Cremezzano, frazione di San Paolo, accasciandosi davanti agli amici. Nonostante i tentativi di rianimazione e il trasferimento in ospedale, le sue condizioni sono rimaste disperate e il 13enne è deceduto durante la notte.

La notizia ha profondamente colpito la comunità. Il sindaco di San Paolo, Alberto Pedretti, a nome dell’amministrazione comunale, ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia Tonni, definendo la scomparsa del ragazzo “prematura e improvvisa” e sottolineando la partecipazione dell’intera comunità al dolore dei familiari.