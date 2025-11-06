Diciamo la verità, da quando si sono lasciati in tantissimi hanno sperato, e continuano a farlo, in un ritorno di fiamma tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. E se ora fosse davvero cosi?

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ritorno di fiamma?

Di un possibile ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti se ne è parlato tantissime volte nel corso degli anni.

Entrambi, lo sappiamo, dopo la fine del loro matrimonio hanno avuto diverse relazioni, la showgirl svizzera è stata sposata con Tomaso Trussardi, da cui ha avuto due figlie, Sole e Celeste, mentre il cantante romano con Marika Pellegrini, da cui ha avuto due figli, Raffaella e Gabrio. Ora, però, sia Eros che Michelle sarebbero single, in quando la Hunziker avrebbe da poco chiuso la relazione con Nino Tronchetti Provera. E quindi? Ecco l’ultima clamorosa indiscrezione.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sempre più vicini? L’indiscrezione sul loro rapporto

Nonostante la fine del loro matrimonio, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono sempre rimasti molto legati, il loro rapporto è sempre stato molto bello, e non solo per il bene della figlia Aurora. Lo scorso 28 ottobre, il cantante romano ha compiuto 62 anni e, in occasione della festa di compleanno, il settimanale Diva e Donna ha pubblicato alcune foto in esclusiva, facendo intendere una ritrovata complicità e, secondo i presenti, pare che tra i due ci sarebbe anche stato un “rapido bacio”. Per il momento nessuna smentita e nessuna conferma, chissà.