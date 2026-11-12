Legale Hannoun: ""Governo parte civile, chiede 18,5 milioni di risarcimento - Video

Oggi l'udienza preliminare dove Mohammad Hannoun, portavoce dei palestinesi in Italia è imputato insieme ad altre cinque persone, accusate di reati legati al terrorismo nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Genova sul presunto finanziamento di Hamas attraverso una rete di associazioni benefic...

Oggi l’udienza preliminare dove Mohammad Hannoun, portavoce dei palestinesi in Italia è imputato insieme ad altre cinque persone, accusate di reati legati al terrorismo nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Genova sul presunto finanziamento di Hamas attraverso una rete di associazioni benefiche. L’avvocato Fabio Sommovigo conferma che “è stata ammessa la costituzione” del governo e del ministero degli Interni quali parti civili, mentre per lo Stato israeliano “non si è presentato nessuno”.

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