La morte di Patrizia De Blanck, contessa romana e icona televisiva, ha segnato la fine di un’epoca in cui eleganza, ironia e popolarità si sono intrecciate sul piccolo schermo. Amata dal pubblico per la sua personalità unica, la sua vita e la sua malattia affrontata con discrezione raccontano una storia di coraggio, affetto e legami familiari profondi.

Le parole della figlia Giada a distanza di qualche giorno dai funerali.

Patrizia De Blanck: l’addio della Contessa del popolo tra tv, coraggio e amore

Lo scorso 8 febbraio, Patrizia De Blanck, contessa romana e volto amatissimo della televisione italiana, si è spenta all’età di 85 anni. La sua figura, elegante e aristocratica ma al contempo vicina al pubblico, ha attraversato decenni di programmi e salotti televisivi, conquistando anche una nuova generazione grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip tra il 2020 e il 2021.

Negli ultimi tempi ha affrontato una lunga malattia con discrezione, lontano dai riflettori. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata dalla figlia Giada, che ha descritto il percorso condiviso con la madre come “durissimo”, aggiungendo: “Per scelta ho vissuto tutto nel silenzio e nella riservatezza… proteggendola da tutto, dalla sua devastante malattia e affrontando il dolore lontano da tutti”.

Patrizia De Blanck: la figlia Giada fa un importante annuncio dopo la sua morte

Giada ha condiviso un gesto importate su Instagram, mostrando l’urna a forma di cuore con le ceneri di Patrizia e scrivendo: “Sei tornata. Sempre con me a casa, come ti avevo promesso, e nel cuore sei e nel cuore mio vivrai sempre”. Con queste parole, Giada ha suggellato un legame che va oltre la presenza fisica, ricordando come la vita dedicata alla madre fosse segnata da amore, protezione e devozione: “La cosa più bella del mondo era vedere mia mamma serena… volevo che non soffrisse”.