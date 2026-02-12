Funerali di Patrizia De Blanck: l’ultimo omaggio della figlia Giada e di chi le voleva bene tra ricordi, emozioni e gesti di solidarietà.

I funerali di Patrizia De Blanck hanno messo in luce non solo la carriera e il fascino di una delle figure più iconiche della televisione italiana, ma anche l’umanità e la generosità che l’hanno sempre contraddistinta. Tra ricordi, emozioni e gesti concreti di solidarietà, la cerimonia ha trasformato il dolore della perdita in un omaggio sincero a una donna che ha segnato intere generazioni.

Funerali di Patrizia De Blanck a Roma: addio alla contessa del popolo

Roma si è fermata per rendere omaggio a Patrizia De Blanck, la celebre Contessa della televisione italiana, figura emblematica del piccolo schermo e protagonista di decenni di cronaca mondana. Fin dalle prime ore del mattino, la Chiesa della Gran Madre di Dio a Ponte Milvio ha visto un flusso continuo di amici, colleghi e fan. L’atmosfera, intensa ma composta, ha accolto volti noti e persone comuni seduti fianco a fianco, uniti dal ricordo di una figura capace di affascinare e dividere allo stesso tempo.

In linea con le sue volontà, la famiglia ha scelto di rinunciare ai tradizionali omaggi floreali, sostituendoli con un corner per raccogliere donazioni destinate alla lotta contro i tumori ossei nei bambini. “Mamma avrebbe preferito questo”, ha spiegato Giada, trasformando così l’ultimo addio in un gesto concreto di solidarietà.

Giada, che ha condiviso ogni momento della malattia della madre con grande riservatezza, ha sottolineato: “Questa volta, nonostante abbia fatto l’impossibile e lottato con tutte le mie forze, non è bastato. Ho affrontato un percorso durissimo e doloroso senza crollare, cercando di infonderle forza e amore fino all’ultimo”.

Funerali Patrizia De Blanck, la figlia Giada distrutta: “Ecco qual era la sua paura più grande”

Uno dei momenti più commoventi è stato segnato dall’arrivo della figlia Giada, visibilmente emozionata e travolta dall’affetto della folla. Con la voce rotta dall’emozione, ha confidato: “La paura più grande di mamma era che rimanessi sola: non mi aspettavo tutto questo amore. Non so come ringraziarvi. Spero che mamma mi guardi anche da lassù”.

Seguendo le volontà della madre, la cerimonia è stata caratterizzata dalla sobrietà, lontana da eccessi e ostentazioni, rivelando un lato più intimo e autentico della Contessa. Giada ha descritto così la madre: “Era una donna straordinaria, di carattere, libera, ma al tempo stesso semplice, nonostante tutto ciò che si potesse pensare di lei”, parole che hanno risuonato come chiave di lettura della vita di Patrizia De Blanck.