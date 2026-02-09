Patrizia De Blanck è morta a 85 anni: addio alla contessa della tv

Il mondo dello spettacolo in lutto: è morta Patrizia De Blanck, aveva 85 anni

La contessa, Patrizia De Blanck, ha combattuto a lungo contro la malattia. A dare la notizia è stata la figlia Giada sui social.

Patrizia De Blanck è morta all’età di 85 anni. Icona televisiva e personaggio fuori dagli schemi, la contessa si è spenta dopo una lunga malattia affrontata nel massimo riserbo. A darne l’annuncio è stata la figlia Giada con un messaggio sui social.

Patrizia De Blanck: una vita intensa tra nobiltà, televisione e amore assoluto

Nata a Roma il 9 novembre 1940, Patrizia De Blanck proveniva da una famiglia di antiche origini aristocratiche, segnata dall’esilio da Cuba dopo la rivoluzione di Fidel Castro. Il suo debutto nello spettacolo risale alla fine degli anni Cinquanta, ma è nel tempo che la sua figura si è trasformata in un personaggio televisivo unico, capace di reinventarsi e di conquistare anche le nuove generazioni grazie a una personalità diretta, ironica e fuori dagli schemi. Dai programmi storici fino ai reality, ha sempre portato sullo schermo se stessa, senza maschere.

Il centro della sua esistenza, però, è stato il legame profondissimo con la figlia Giada, che ha raccontato un rapporto totalizzante e simbiotico: “Chi mi conosce sa che per me la mia mamma era tutto“. Un amore fatto di dedizione quotidiana e battaglie condivise: “Ho dedicato la mia vita a lei con amore, cura, determinazione e dedizione“.

A dare l’annuncio della scomparsa è stata la figlia Giada, nata dal matrimonio con Giuseppe Drommi, che ha affidato ai social un messaggio carico di dolore e amore.

“Con immenso dolore, annuncio la scomparsa di mia mamma, la Contessa Patrizia De Blanck“, ha scritto, ricordando una donna che “ha segnato un’epoca di eleganza, romanticismo e autenticità“.

Un’assenza che, come sottolinea la figlia, va oltre il lutto personale: “Con lei si chiude un capitolo insostituibile della mia vita e di un’intera epoca”. La notizia ha immediatamente suscitato una vasta ondata di affetto e cordoglio, segno di quanto la De Blanck sia rimasta nel cuore di chi l’ha seguita e amata nel corso degli anni.

Il dolore della figlia per la perdita è immenso, tanto da lasciare una ferita indelebile: “Con lei se n’è andata una parte di me“. Ma resta una promessa che supera anche la morte: “Neanche la morte potrà dividerci“.