La sicurezza sul lavoro domestico e nelle attività artigianali è un tema cruciale, spesso sottovalutato. Anche piccoli incidenti possono trasformarsi in tragedie, come dimostra la recente morte dello chef Davide Di Corato, vittima di un grave incidente mentre stava installando pannelli fotovoltaici nella propria abitazione.

La carriera e l’eredità di un protagonista dell’enogastronomia

Originario di Torino, Di Corato si era trasferito circa dieci anni fa a Chiaramonte Gulfi, dove aveva aperto un agriturismo e un home restaurant. Figura di spicco nel giornalismo enogastronomico italiano, aveva ideato e diretto il mensile Chef e collaborato con diverse riviste di settore. Nel corso della sua carriera ha partecipato a iniziative locali come il Laboratorio del Gusto e il concorso Terra Matta, contribuendo alla promozione dei prodotti tipici della Sicilia orientale.

Il Consorzio Chiaramonte lo ha ricordato come “un amico e un professionista straordinario“, sottolineando il suo ruolo fondamentale nella valorizzazione della cultura gastronomica del territorio.

“Siamo increduli”. Davide Di Corato è morto: l’incidente terribile allo chef e giornalista

Come riportato da Repubblica, un tragico incidente ha colpito ieri pomeriggio Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa. Davide Di Corato, chef e giornalista di 64 anni, è deceduto dopo essere stato travolto da un bancale di pannelli fotovoltaici nella sua abitazione in contrada Poggio Gallo.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, lo chef stava scaricando i pannelli destinati al tetto della sua casa, dove aveva realizzato un home restaurant. Nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi, per Di Corato non c’è stato nulla da fare. La magistratura ha disposto il sequestro della salma e del camion coinvolto, mentre proseguono le indagini per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente.