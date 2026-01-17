Lutto nel mondo del calcio: è morto a 76 anni il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Imprenditore americano di origini italiane, aveva rilevato il club viola nel 2019 dai Della Valle.

Calcio in lutto, è morto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso: aveva 76 anni

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è morto all’età di 76 anni.

A darne la triste notizia lo stesso club viola con un comunicato: “dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato presidente ci ha lasciati e oggi tutti ne piangiamo la scomparsa.” Imprenditore americano di origini italiane, Commisso aveva rilevato la Fiorentina nel 2019 dai Della Valle. Lascia la moglie Catherine, con la quale aveva festeggiato i 50 anni di matrimonio, e i due figli Giuseppe e Marisa. Unanime il cordoglio da parte di tutto il calcio italiano.

Addio al presidente della Fiorentina Rocco Commisso: “Chiamatemi Rocco”

Il calcio italiano è sotto shock per la morte nella notte del presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Grande amante del calcio, l’imprenditore americano era entrato nel cuore dei tifosi viola, grazie soprattutto alla sua grande empatia. “Chiamatemi Rocco“, aveva detto subito dopo aver rilevato il club. Sette anni di soddisfazioni, emozioni e sì, anche delusioni, come alla fine è “giusto” che sia nel mondo del pallone. Commisso lascia senza dubbio un grande vuoto nei tifosi della Fiorentina e negli amanti del calcio, ma non sarà mai dimenticato. Il Viola Park, tra l’altro, come scritto nel comunicato del club, porterà sempre il suo nome (Rocco B. Commisso Viola Park.)