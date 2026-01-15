Una notizia sconvolgente sta scuotendo in queste ore il mondo del calcio. Un noto calciatore, di appena 31 anni, è infatti stato trovato morto. Ecco di chi si tratta e cosa è successo.

Lutto nel mondo del calcio: addio a un noto calciatore, aveva solo 31 anni

Direttamente dalla Russia arriva una notizia davvero sconvolgente, ovvero la morte di un ex calciatore della squadra più nota dello Stato, ovvero il CSKA Mosca.

Stiamo parlando di Lionel Adams, 31 anni, che, tra l’altro, diverse volte era stato convocato in passato nella nazionale russa under 18. A confermare la morte del calciatore lo stesso club russo: “il nostro allievo Lionel Adams è morto oggi. Aveva solo 31 anni.“ Ma, come è morto Adams?

Addio a Lionel Adams, com’è morto il calciatore russo?

Dalla Russia la tragica notizia della morte di Lionel Adams, ex CSKA Mosca. Il 31enne è deceduto cadendo dalla finestra di un palazzo. Quando i soccorritori sono intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’atleta. Si indaga per capire se si sia trattato di un incidente, di suicidio o di un omicidio. Lo stesso Adams, recentemente, come riportano i media locali, era stato aggredito, picchiato e anche raggiunto da colpi di arma da fuoco a Zvenigorod (Mosca). Il calciatore era assieme a Timur Magodevon, ex calciatore del Rubin Yalta. I due erano usciti di casa dopo aver consumato alcolici e poi era scoppiata la rissa. Un automobilista avrebbe tentato di fermare lo scontro ma sarebbe stato aggredito a sua volta. Adams e Magodevon, dopo la rissa, si sarebbero spostati in un bar dove sarebbe scoppiata un’ulteriore rissa. Nonostante le ferite, Lionel Adams avrebbe deciso di non presentare denuncia.