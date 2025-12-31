Attacco di Droni a Mosca: Blackout e Accuse Reciproche tra Russia e Ucraina

Un attacco con droni ha avvolto Mosca in un'atmosfera di tensione, intensificando ulteriormente le già elevate frizioni tra Russia e Ucraina.

La capitale russa, Mosca, ha vissuto una notte drammatica, avvolta nell’oscurità a causa di un massiccio blackout. Questo evento è stato attribuito a un attacco di droni che, secondo le autorità russe, sarebbe stato orchestrato dall’Ucraina. L’incidente ha lasciato senza elettricità tra i 100.000 e i 600.000 residenti, creando un’atmosfera surreale in una delle città più importanti del mondo.

Dettagli dell’attacco e conseguenze immediate

Le immagini condivise sui social media mostrano un panorama desolante: strade buie, palazzi residenziali senza luce e lampioni spenti, con l’unica illuminazione proveniente dai fari delle automobili. Il governatore della regione, Andrei Vorobyov, ha dichiarato che i sistemi di difesa aerea hanno intercettato ben 27 droni in un arco di tre ore, di cui tre sopra Mosca.

Le reazioni delle autorità

Le autorità russe hanno comunicato che durante la giornata sono stati abbattuti 21 droni, mentre un civile ha riportato ferite a causa dell’incidente. L’impatto dell’attacco ha costretto gli aeroporti della capitale a sospendere temporaneamente le operazioni, aggravando ulteriormente la già critica situazione del sistema urbano.

Le cause del blackout e le speculazioni

Le origini precise del blackout rimangono avvolte nel mistero. Alcuni rapporti indicano che un incendio in una sottostazione elettrica potrebbe aver contribuito alla crisi, senza però chiarire se questo sia stato direttamente provocato dall’azione dei droni. In assenza di conferme ufficiali, le stime sui cittadini colpiti restano incerte. Un account di intelligence open source ha diffuso video notturni che mostrano l’entità dell’evento.

Impatto simbolico dell’attacco

L’attacco assume un significato sia simbolico che strategico. Mosca, con una popolazione di oltre 13 milioni di abitanti, rappresenta il cuore politico, economico e militare della Russia. Un’interruzione così estesa dei servizi essenziali evidenzia la vulnerabilità delle infrastrutture, anche lontano dal fronte di guerra. Dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, gli attacchi aerei hanno progressivamente oltrepassato i confini del conflitto, colpendo sempre più frequentemente aree urbane.

Tensioni diplomatiche e risposte politiche

Questo episodio si verifica in un contesto di alta tensione diplomatica. Solo un giorno prima, Mosca ha accusato Kiev di tentare un attacco contro la residenza del presidente Vladimir Putin, ma senza fornire prove concrete. L’Ucraina ha prontamente respinto tali accuse, definendole un tentativo di sabotaggio dei colloqui di pace. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha ribadito la sua disponibilità a un incontro diretto con Putin e ha confermato contatti con gli Stati Uniti per possibili garanzie di sicurezza.

La diplomazia si trova in un delicato equilibrio, mentre l’attacco e il blackout segnalano un nuovo livello di intensità nel conflitto. La guerra, che si protrae ormai da quasi quattro anni, continua a ridefinire i suoi confini, portando l’instabilità al centro del potere russo. Questo episodio non rappresenta solo un colpo alla capitale, ma costituisce un chiaro segnale di come il conflitto stia evolvendo, con ripercussioni che potrebbero estendersi oltre i confini nazionali.