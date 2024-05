Attraverso un post su Instagram, Giada De Blanck ha condiviso con i suoi fan il grande dolore per la perdita del suo amato cane Tantra.

Giada De Blanck, un grande vuoto: “La perdita più atroce e dolorosa della mia vita”

De Blanck ha espresso il suo strazio scrivendo: “Il mio cuore è dilaniato dal dolore… da quando è morto mio papà sto rivivendo delle sensazioni indescrivibili e sto malissimo… mi manca il respiro, ancora non realizzo bene che non ci sarai più. Eri la mia ombra, il prolungamento della mia anima e del mio cuore. Il mio tutto, tu che mi colmavi, tu che mi calmavi. La gente mi diceva come ti cerca, ti guarda… era simbiosi e un pezzo di me è andato via con te!”.

Ha descritto il loro legame profondo: “Il nostro rapporto era indescrivibile e chi ci ha vissuto sa quanto eri importante per me… Per quanto io sia forte, sono crollata anche io. Perché chi conosceva il rapporto mio e di Tantra sa quanto fossimo simbiotici per quasi 16 anni. Io facevo tutto per lui e lui tutto per me. L’amore ci ha fatto lottare insieme e siamo stati due guerrieri facendo l’impossibile.

Mai avrei voluto che questo giorno arrivasse così traumaticamente e atrocemente. Hai cercato me anche quando sentivi che il cuore stava cedendo, pensando che anche questa volta ce l’avremmo fatta insieme”.

Ha concluso il post con parole strazianti: “Guerriero mio, abbiamo lottato insieme per amore. Sai che ho fatto l’impossibile… Ieri è stato atroce perché non volevo lasciarti andare e tu non volevi andartene da me. Questa volta l’amore non ha vinto. Ora non so come farò senza di te. È la perdita più atroce della mia vita insieme a quella di mio papà. Non ci sono parole, solo tanto dolore… Nessun essere umano mi ha dato ciò che in quindici anni e mezzo di amore puro, incondizionato e simbiotico mi hai dato tu. Eternamente tua, amore”.