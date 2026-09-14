Il comico sarebbe al lavoro per tornare in campo e creare una nuova forza politica: i dettagli.

Sembrerebbe proprio un attacco di Beppe Grillo a Giuseppe Conte, con il comico che, stando alle ultime indiscrezioni, starebbe pensando di tornare in campo e creare una nuova forza politica. Ma ecco tutti i dettagli.

“Movimento 0 Stelle”: l’attacco di Beppe Grillo a Giuseppe Conte

Beppe Grillo, fondatore del M5S, ha aggiornato il proprio stato su WhatsApp con “Movimento 0 Stelle”.

Sembrerebbe proprio un’attacco a Giuseppe Conte, che oggi guida il partito. Secondo inoltre le ultime indiscrezioni, pare che Grillo stia pensando di tornare al lavoro e creare una nuova forza politica da presentare già alle prossime elezioni.

Beppe Grillo ospite da Fedez. Conte: “Vada dove vuole, dica ciò che vuole”

Lunedì prossimo, 21 di settembre, Beppe Grillo sarà ospite a “Pulp Podcast” da Fedez, mentre il giorno prima finirà Nova, ovvero la consultazione avviata dal Movimento 5 stelle per scrivere il programma della coalizione progressista. Sull’ospitata di Grillo da Fedez, Conte: “Grillo vada dove vuole, dica ciò che vuole.” Continua quindi la tenzione tra Grillo e Conte.

Lo scorso 29 luglio il comico sul suo blog aveva elencato tutto ciò che non andava del M5S: “Nato da un sentimento popolare che continua a esistere, anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo ha smesso di ascoltarlo.” E Conte: “Ci accusa di aver perso la nostra identità? Con tutte le battaglie che stiamo facendo, spesso contro tutti? Beh, lui aveva detto che Draghi era un grillino. Fate un pò voi.“