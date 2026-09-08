Affitto sicuro del proprio immobile: ecco le buone pratiche da tenere a mente

La morosità rappresenta uno dei problemi più temuti da chi decide di mettere a reddito un immobile, perché un inquilino che smette di pagare può compromettere la redditività dell'investimento per un periodo piuttosto lungo. Ridurre quasi a zero questo rischio è comunque possibile: si può otte...

La morosità rappresenta uno dei problemi più temuti da chi decide di mettere a reddito un immobile, perché un inquilino che smette di pagare può compromettere la redditività dell’investimento per un periodo piuttosto lungo. Ridurre quasi a zero questo rischio è comunque possibile: si può ottenere questo risultato attraverso una strategia articolata in tre fasi distinte, ognuna con degli obiettivi precisi.

La prima fase riguarda la selezione dell’inquilino secondo dei criteri oggettivi, la seconda punta a stipulare un contratto dotato di garanzie solide, mentre la terza si concentra sulla gestione quotidiana del rapporto di locazione. Queste tre azioni permettono al proprietario di difendere la propria posizione economica e di intervenire con rapidità, qualora dovessero sorgere delle difficoltà nei pagamenti.

La selezione dell’inquilino come prima forma di prevenzione

La scelta dell’affittuario è il momento più delicato dell’intero processo, perché una valutazione superficiale in questa fase crea delle conseguenze difficili da correggere in seguito. La prevenzione risulta lo strumento più economico ed efficace per tutelare l’investimento, dato che evita a monte i problemi, anziché doverli affrontare quando oramai si sono manifestati. Un criterio guida molto utile riguarda l’analisi del rapporto tra la rata e il reddito, che non dovrebbe mai superare una soglia compresa tra il 30 e il 35 per cento. Il canone mensile richiesto, in altri termini, non deve andare oltre un terzo dello stipendio netto documentato dal candidato, perché una spesa più elevata rende il pagamento potenzialmente insostenibile nel tempo.

L’analisi della documentazione completa il quadro della valutazione economica. Un proprietario prudente richiede le ultime tre buste paga, il modello CU o Unico e il contratto di lavoro, dando la preferenza a chi possiede un impiego a tempo indeterminato. Quest’ultimo, difatti, presenta delle garanzie di stabilità maggiori. La verifica delle referenze aggiunge un ulteriore livello di sicurezza: contattare il precedente locatore consente di confermare la puntualità dimostrata nei pagamenti passati. A questo controllo si affianca la consultazione dei database specializzati sull’affidabilità, che permettono di accertare l’assenza di protesti, o segnalazioni di pregiudizievoli. L’insieme di questi accertamenti aiuta a costruire un profilo attendibile della persona alla quale verrà affidato l’immobile.

Le garanzie contrattuali che proteggono il proprietario

Una volta individuato l’inquilino, il passaggio successivo consiste nel dotare il contratto di coperture finanziarie immediate e vincolanti sul piano legale. Avviare una locazione senza tali protezioni espone il proprietario a rischi che sarebbe stato semplice evitare in fase di stipula. Il deposito cauzionale rappresenta lo strumento di base e può arrivare fino a un massimo di tre mensilità: si tratta della somma trattenuta a copertura di eventuali danni strutturali che possono essere rilevati al termine della locazione. Questa cifra agisce come una prima riserva a disposizione del proprietario al momento della riconsegna dell’immobile.

Insieme al deposito esistono anche altre opzioni. La fideiussione bancaria o assicurativa prevede che una banca o una compagnia si impegnino a versare il canone qualora l’inquilino risulti moroso, trasferendo così il rischio su un soggetto solido dal punto di vista patrimoniale. La garanzia di un terzo firmatario segue una logica simile, perché inserisce nel contratto un garante affidabile (spesso un genitore) che firma come co-obbligato in solido, e che risponde delle somme non versate. Le polizze assicurative dedicate all’affitto completano la gamma delle protezioni, dato che alcuni pacchetti coprono fino a dodici mesi di canoni persi e includono anche le spese legali necessarie per procedere allo sfratto. Ognuna di queste soluzioni riduce l’esposizione economica del proprietario, e rende più fluido e meno stressante l’intero periodo destinato alla locazione.

La gestione del rapporto e l’ottimizzazione dei contratti

La terza fase della strategia riguarda la conduzione quotidiana del rapporto e la cura degli aspetti documentali: la chiarezza dei documenti, infatti, elimina le zone grigie e accelera i tempi di risoluzione nel caso in cui sorgano delle controversie. Il verbale di consegna dettagliato è un elemento centrale di questa fase: si tratta di un documento scritto corredato da fotografie di ogni stanza a dimostrazione dello stato iniziale dell’immobile. Tale documentazione tutela il proprietario, nel momento in cui occorre stabilire eventuali responsabilità per danni riscontrati alla fine del contratto.

Sul piano giuridico la clausola risolutiva espressa si rivela uno strumento particolarmente incisivo. L’inserimento dell’articolo 1456 del codice civile consente infatti di risolvere il contratto in modo automatico anche a fronte al mancato pagamento di una sola rata, riducendo i tempi e le incertezze delle procedure. La scelta della tipologia contrattuale incide a sua volta sulla stabilità del rapporto: i contratti a canone concordato nella formula 3+2 permettono di sfruttare la cedolare secca ridotta al 10 per cento, e attirano inquilini interessati alle soluzioni durature.

Il monitoraggio dei ritardi chiude questa fase con un approccio tempestivo: l’invio di un sollecito formale tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, già al quinto giorno di ritardo dalla scadenza, segnala all’inquilino la serietà del proprietario e previene l’accumulo del debito. Questa opzione evita che un piccolo ritardo si trasformi in una morosità difficile da recuperare in seguito.

Il servizio SoloAffittiPAY per la tranquillità del proprietario

Oltre agli strumenti tradizionali di prevenzione e protezione esistono dei servizi strutturati, che concentrano in un’unica soluzione la sicurezza del canone e la gestione delle criticità. Il servizio SoloAffittiPay, ad esempio, garantisce al proprietario un affitto sicuro del proprio immobile. Il motivo è il seguente: il canone viene accreditato ogni mese con un bonifico continuativo versato direttamente dalla piattaforma, anche nel caso in cui l’inquilino ritardi o smetta di pagare. Questa continuità nei versamenti trasforma il reddito da locazione in un flusso stabile e prevedibile, che non dipende più dalle vicissitudini personali dell’affittuario.

La selezione dell’inquilino avviene prima della firma del contratto attraverso il sistema Rent Pass, che valuta e certifica l’affidabilità economica del candidato riducendo il rischio fin dall’origine. Nel caso in cui l’inquilino interrompa i pagamenti, l’azienda avvia direttamente l’azione legale di sfratto e si fa carico delle relative spese, continuando nel frattempo a versare l’assegno mensile al proprietario. Si parla dunque di una modalità che unisce la continuità nei pagamenti, la tutela del locatore e una gestione dell’affitto semplice e affidabile.