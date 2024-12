Monza, donna investita da un treno: sospesa la circolazione ferroviaria

Dramma nelle prime ore dell’antivigilia di Natale. Una donna di 40 anni è stata travolta da un treno in Brianza: è accaduto all’altezza del passaggio a livello di via Messa, a Monza, per ragioni ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale in codice rosso: si trova in gravi condizioni.

Donna investita da un treno: sospesa la circolazione per due ore

Dopo il dramma avvenuto lunedì 23 dicembre intorno alle 8:20, la circolazione ferroviaria è stata inevitabilmente sospesa sul tratto compreso tra le stazioni di Monza e Carnate. Ne ha dato comunicazione Trenord con un comunicato diffuso sull’App riferendo che il percorso interessato è quello della linea Lecco-Carnate-Milano. E che la sospensione della circolazione è conseguente “all’investimento di una persona da parte di un treno della linea in prossimità di Monza”, confermando che è stato “attivato l’intervento delle autorità competenti per gli opportuni accertamenti”. E che “sono previste variazioni di percorso e cancellazioni”.

Anche la Tirano-Sondrio-Lecco-Milano e la Lecco-Molteno-Monza-Milano sono state interessate da un momentaneo blocco della circolazione ferroviaria con variazioni di percorso, cancellazioni, e ritardi accumulati dai treni per decine di minuti.

Donna investita da un treno: circolazione ripresa due ore dopo

In un successivo aggiornamento diffuso alle ore 10 Trenord ha confermato la ripresa della circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Lecco: “É tornata regolare dopo l’autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle autorità competenti intervenute dopo l’investimento di una persona da parte di un treno in prossimità di Monza”. Il comunicato si chiude con un report sugli effetti sulla mobiità: “rallentamenti fino a 90 minuti per 10 treni Regionali, 11 cancellati e 2 limitati nel percorso”.