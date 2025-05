C’era una volta… Ibiza Altea. Doveva essere lei la nuova naufraga, quella che avrebbe infiammato Playa Uva e – forse – anche gli ascolti. Ma il suo sbarco non è mai avvenuto.

Isola dei famosi prossima puntata: un arrivo atteso, un debutto rimandato

Un vincolo contrattuale ancora attivo con Too Hot To Handle, il reality firmato Netflix, l’ha tenuta lontana dall’Honduras e quindi dall’Isola dei Famosi.

Niente costume, niente zanzare, niente diretta. Un bel guaio per gli autori, che hanno dovuto trovare una sostituta in corsa. In fretta.

Ecco allora che il nome di Ahlam El Brinis torna a circolare tra i corridoi Mediaset. Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia, ex ballerina di Colorado, volto noto – e discusso – della tv. Bellissima, certo, ma anche consapevole del suo ruolo: “Dal 2015 vengo tartassata da commenti negativi, soprattutto da parte di persone di religione musulmana”, ha detto in un’intervista a Radio 24. Perché lei, musulmana, si veste e balla “all’occidentale”. Provocazione? O semplicemente libertà? Ahlam non è solo un nome da aggiungere alla lista. È una presenza. Forte. Spigolosa. Che divide.

Nella prossima puntata dell’Isola dei Famosi, prevista giovedì 30 maggio, si pronostica che sbarcheranno nuovi concorrenti:

Ahlam El Brinis (modella ed ex finalista di Miss Italia)

Jey Lillo (illusionista)

Fabrizio e Valerio Salvatori (i gemelli già visti ad Avanti un Altro)

Isola dei famosi prossima puntata: nuovi volti per salvare gli ascolti?

Non c’è solo Ahlam nella prossima puntata a far parlare all’Isola dei Famosi. In arrivo anche Jey Lillo, illusionista dal tocco ironico, e i gemelli Salvatori, Fabrizio e Valerio, ex concorrenti di Avanti un Altro. Si entra, si esce. Una staffetta continua. Troppo? Forse. Ma era inevitabile: Leonardo Brum e Angelo Famao si sono ritirati. Spazio ai nuovi. Sperando che qualcosa si muova.

I numeri parlano chiaro. Male. Dopo un debutto tutto sommato positivo (2.039.000 spettatori e 18,9% di share), la curva è scesa. E pure in fretta. La seconda puntata ha fatto leggermente meglio in termini di pubblico, ma peggio nello share. La terza? Un altro passo indietro: 1.891.000 spettatori e solo il 15,7%. Segnali. Allarmanti.

Giovedì, nuovo giro. Altra puntata. Con nuovi naufraghi e nuove scommesse.