Andrea Sempio ha revocato il mandato a Massimo Lovati, che, insieme ad Angela Taccia, lo rappresentava nell’indagine sul delitto di Garlasco, che lo vede indagato con l’accusa di omicidio in concorso. L’amico di Marco Poggi ha spiegato i motivi dietro al scelta della revoca.

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio ha revocato il mandato all’avvocato Massimo Lovati

L’annuncio è stato dato dall’avvocato Angela Taccia, che ha dichiarato che il suo assistito, Andrea Sempio, ha deciso di revocare il mandato a Massimo Lovati. Il clamore mediatico che ha travolto l’avvocato ha costretto Sempio ha prendere una decisione. Lovati, ricordiamo, ha subito una denuncia da parte dei Giarda a causa di alcune sue dichiarazioni pubbliche dello scorso marzo, considerate “diffamatorie e calunniose”. Inoltre, è finito al centro delle polemiche dopo le dichiarazioni a Fabrizio Corona. Ora, a “La Vita in Diretta”, Andrea Sempio ha spiegato il motivo che lo ha portato a rinunciare alla difesa di Lovati.

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio rompe il silenzio su Lovati: “Ecco perché gli ho revocato il mandato”

A “La Vita in Diretta”, Andrea Sempio ha rotto il silenzio e ha rivelato il motivo per cui ha deciso di revocare il mandato a Massimo Lovati. Ecco le sue parole: “è stata una decisone tutt’altro che presa a cuor leggero. Ho revocato il mandato all’avvocato Lovati. Abbiamo avuto un incontro con l’avvocato in cui io speravo di appianare alcune divergenze, alcune idee diverse che avevamo sulla strategia difensiva. Purtroppo, non è stato possibile.”