Scossone in casa Sempio, ecco cosa ha deciso Andrea riguardo l’avvocato Massimo Lovati dopo le polemiche degli ultimi giorni. L’annuncio di Angela Taccia.

Delitto di Garlasco, le polemiche su Massimo Lovati

Negli ultimi giorni sono esplose le polemiche attorno a Massimo Lovati, il legale di Andrea Sempio finito al centro della cronaca, prima per la denuncia da parte dei Giarda in merito ad alcune sue dichiarazioni pubbliche, considerate “diffamatorie e calunniose”, poi per le parole rilasciate a Fabrizio Corona.

Negli scorsi giorni Andrea Sempio avrebbe dovuto incontrare il legale e decidere se continuare a meno con lui, con Lovati che ha asserito che a lui sarebbe piaciuto continuare a difendere Sempio. Ora è arrivata la decisione da parte dell’unico indagato per la nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. Ad annunciare la decisione di Sempio l’avvocato Angela Taccia.

Delitto di Garlasco, l’annuncio ufficiale dell’avvocato Taccia su Andrea Sempio

Come detto, Andrea Sempio doveva decidere se continuare o meno con Massimo Lovati, dopo la tempesta mediatica che lo ha coinvolto. Sempio ha deciso di revocare il mandato quindi, Massimo Lovati, non è più il suo legale. Ecco l’annuncio da parte di Angela Taccia: “il mio cliente ha scelto di revocare il mandato dell’avvocato Lovati alla luce degli ultimi comportamenti, non solo mediatici, del suo storico difensore. I rapporti personali tra i due sono comunque rimasti sereni, come lo sono anche tra me e l’avvocato Lovati.” Momento davvero delicato per Andrea Sempio, vedremo se ora rimarrà solo con Taccia o se prenderà un altro legale.