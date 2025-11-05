Edizione anticipata del noto reality show ma, chi ci sarà al timone? Scopriamolo insieme.

La nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” partirà in anticipo rispetto alle passate edizione. Ecco chi ci sarà alla conduzione del reality show.

Isola dei Famosi, partenza anticipata?

Nonostante non ci sia ancora una data ufficiale, secondo quanto riportato in anteprima da Hit su Affari Italiani, la prossima edizione dell’Isola dei Famosi partirà in anticipo rispetto alle passate edizioni.

Abituati a vedere i naufraghi in primavera, la prossima edizione potrebbe partire subito a inizio 2026: “ebbene, proprio sulla collocazione del Grande Fratello Vip pare si possa aprire una discussione all’interno di Mediaset. Si sta facendo strada infatti l’idea di spostare di un paio di mesi almeno il GF Vip a dopo il Festival di Sanremo, quindi diciamo attorno al mese di marzo. Nei primi tre mesi dell’anno invece potrebbe essere piazzata la nuova edizione del reality in diretta dall’Honduras.”

Isola dei Famosi: svelato il nuovo conduttore

Come visto, c’è la possibilità che la nuova edizione dell’Isola dei Famosi possa partire subito a inizio 2026. Ma, chi ci sarà alla condizione? Sempre su Affari Italiani leggiamo il nome di Veronica Gentili, confermata quindi al timone del reality show, notizia confermata poi anche da Giuseppe Candela su Chi: “Veronica Gentili è pronta per il bis. Non c’è ancora una data sul calendario ma nei primi mesi del 2026 l’Isola dei Famosi tornerà su Canale 5. I vertici del Biscione per la conduzione hanno deciso di puntare nuovamente sulla giornalista Veronica Gentili, ora impegnata alla guida de Le Iene.”