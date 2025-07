Secondo le ultime indiscrezioni, ci sono ottime ragioni per cui il Grande Fratello Vip non si farà. Ora andiamo a vederle insieme.

Il Grande Fratello Vip potrebbe saltare: colpa del Gf Nip?

Eravamo rimasti che il Grande Fratello Vip, ovvero l’edizione con i concorrenti storici del reality show, avrebbe dovuto tenersi nella primavera del 2026, con Alfonso Signorini al timone.

Ora le cose sembrano cambiate. A quanto pare il GF Vip dipenderebbe da come andrà il Grande Fratello Nip, che sarò condotto da Simona Ventura a partire dal prossimo mese di settembre. Queste la parole del giornalista Gabriele Parpiglia su X: “a maggio dissi che a settembre Signorini non avrebbe condotto il Grande Fratello. Oggi lo confermo, se Simona Ventura farà bene sarà lei a proseguire.” Inoltre, sempre secondo Parpiglia, se il Gf Nip dovesse andare male, non ci sarò nessun Gf Vip: “ad oggi non è stato avviato nessun casting per i vip”. In poche parole, pare che il destino del Grande Fratello Vip dipenderà tutto da Simona Ventura e da come andrà il, Grande Fratello Nip.

Grande Fratello Vip in bilico: cosa sta mettendo a rischio il reality?

Come abbiamo appena visto, ci sono davvero ottime possibilità che il tanto atteso Grande Fratello Vip, con i concorrenti storici per festeggiare i 25 anni dalla prima puntata del noto reality show, non si faccia. Oltre ai motivi elencati precedentemente, c’è da sottolineare che lo stesso Pier Silvio Berlusconi, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, aveva detto che il Gf Vip si sarebbe fatto solamente in primavere e se gli autori fossero riusciti a trovare personaggi davvero noti al pubblico. Per Davide Maggio questo non è stato altro che un modo gentile per annunciare che l’unico Grande Fratello della prossima stagione sarà quello condotto da Simona Ventura.