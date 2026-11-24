Torino, 24 nov. (askanews) – “Penso che questa versione al femminile di questo festival mi rende particolarmente orgoglioso. Una prospettiva dedicata finalmente a una donna, tre donne presidenti delle tre giurie e 10 film su 16 in concorso diretti da donne, tendenza è chiara. Se io dico che il patriarcato può accomodarsi in prima fila, lo dico con ragion d’essere”: così ad askanews il direttore artistico Giulio Base sul red carpet prima della cerimonia d’apertura al Teatro Regio del 44esimo Torino Film Festival.

“Questa sera ne consegniamo cinque delle 12 Stelle della Mole in programma al Torino Film Festival, oltre a John Travolta, Maria de Medeiros, Margarethe von Trotta, Stephen Frears e Mike Newell”, ha ricordato. “Abbiamo un programma che è all’altezza delle nostre ambizioni che sono grandi, perché siamo ambiziosi, sia nel fuori concorso che nel concorso, ci sono film per tutti i gusti e tutti di alto livello”, ha sottolineato.