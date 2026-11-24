Parigi, 24 nov. (askanews) – L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy, sua moglie, l’ex modella e cantante Carla Bruni e la “papessa dei paparazzi”, “Mimi” Marchand, saranno processati nel 2027 nel caso della ritrattazione, forse pagata, dell’intermediario Ziad Takieddine. Lo ha appreso Afp da una fonte vicina al caso, confermando una notizia diffusa da RTL.Gli 11 indagati in questo caso sono stati rinviati a giudizio davanti al tribunale penale di Parigi.

Secondo il calendario provvisorio, il processo si terrà dal 3 novembre al 2 dicembre 2027.Gli indagati sono sospettati di aver cercato di ingannare la giustizia ricorrendo a mezzi fraudolenti per scagionare Nicolas Sarkozy nel caso relativo ai fondi libici della campagna presidenziale del 2007: un testimone, l’intermediario Ziad Takieddine, deceduto in Libano nel settembre 2025, aveva ritirato le sue accuse, per poi, due mesi dopo, incriminare nuovamente Nicolas Sarkozy.